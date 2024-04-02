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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось об уничтожении цеха по выпуску дронов для ВСУ

ВС России уничтожили склад авиабоеприпасов и цех по производству дронов для ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные уничтожили цех по производству украинских беспилотников и склад авиационных средств поражения, сообщает Минобороны.

«Уничтожены склад авиационных средств поражения, цех производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов», — говорится в ежедневной сходке. Кроме того, военные ударили по скоплениям живой силы и техники в 152 районах.

Военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ на южно-донецком направлении
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Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении складов ВСУ. В частности, 1 апреля на южнодонецком направлении военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ, на донецком — 11 складов ВСУ.

С 23 по 30 марта российские военные поразили предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и СБУ, а также цеха по производству безэкипажных катеров.

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Теги
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