ВС России уничтожили склад авиабоеприпасов и цех по производству дронов для ВСУ

Минобороны отчиталось об уничтожении цеха по выпуску дронов для ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные уничтожили цех по производству украинских беспилотников и склад авиационных средств поражения, сообщает Минобороны.

«Уничтожены склад авиационных средств поражения, цех производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов», — говорится в ежедневной сходке. Кроме того, военные ударили по скоплениям живой силы и техники в 152 районах.

Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении складов ВСУ. В частности, 1 апреля на южнодонецком направлении военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ, на донецком — 11 складов ВСУ.

С 23 по 30 марта российские военные поразили предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и СБУ, а также цеха по производству безэкипажных катеров.