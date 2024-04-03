 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Подольске произошло отключение света из-за ЧП на подстанции

В Подольске произошло отключение света из-за ЧП на подстанции
Фото: Артем Житенев / ТАСС
Фото: Артем Житенев / ТАСС

В Подольске произошло отключение электроснабжения из-за поломки выключателя на подстанции рядом с железнодорожной станцией. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в телеграм-канале.

«В связи с выходом из строя масляного выключателя на подстанции рядом с ж/д станцией Подольск произошло отключение электричества в нескольких микрорайонах городского округа», — говорится в сообщении.

Электричество в дома пустили по резервной схеме, в ближайшее время наладят электроснабжение по постоянному носителю, сообщила пресс-служба.

По данным ТАСС, на электроподстанции Подольска произошел пожар. Площадь возгорания составила 20 кв. м, сообщило агентство со ссылкой на источник в оперативны службах.

В пресс-службе администрации РБК сообщили, что пострадавших в результате ЧП нет.

УФСБ сообщило в взрыве в районе электроподстанции в Екатеринбурге
Политика
Подстанция&nbsp;&laquo;Калининская&raquo; в Свердловской области

2 марта в Екатеринбурге произошел взрыв на электроподстанции «Калининская» на северо-востоке города. Проблем с электроснабжением в Екатеринбурге не возникло, правоохранители начали проверку инцидента.

В ноябре 2023 года пожар произошел на подстанции в Ленинском округе в Подмосковье. Местные жители заметили вспышку со стороны станции, после чего в округе отключилось электричество. Проблемы со светом возникли у потребителей в Ленинском городском округе, в Жуковском, Домодедове.

Запад хочет сохранить поставки оружия Украине со стороны НАТО в случае избрания Трампа

«Роскосмос» показал эскиз российской орбитальной станции. Фото

ФНС заподозрил «Ашан» в неуплате налогов более чем на 100 млн рублей

Washington Post написал, что власти США предупреждали Москву о теракте в «Крокус Сити» за две недели до трагедии

На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение. Видео

Москва вошла в тройку лидеров по снижению спроса на жилье. Рейтинг

Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что будет с рублем в апреле?

Теги
Подольск ЧП подстанция электроснабжение новости
Материалы по теме
В Подмосковье произошел пожар на электроподстанции
Общество
УФСБ сообщило в взрыве в районе электроподстанции в Екатеринбурге
Политика
На трассе в Сочи загорелась электроподстанция
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 99,41 (-0,15) Инвестиции, 02 апр, 16:46 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 92,53 (+0,23) Инвестиции, 02 апр, 16:46
Доцента ПГУПС оштрафовали по делу о дискредитации армии Политика, 15:51
Bloomberg узнал об отказе Бразилии от поставок боеприпасов Украине Политика, 15:50
Захарова предложила уточнить у США, кого они предупредили о «Крокусе» Политика, 15:49
В Подольске произошло отключение света из-за ЧП на подстанции Общество, 15:45
Как увеличить продажи новостроек через «Циан» и «Авито» Pro, 15:43
Мишустин выступил против запрета на ведение бизнеса за рубежом Бизнес, 15:38
Шквалистый ветер в Москве. Видео Общество, 15:25
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Экс-главу испанского футбола задержали в аэропорту Мадрида Спорт, 15:18
Sky News узнал об отсутствии у Британии плана на случай войны Политика, 15:16
Суд отказал Okko в удовлетворении иска против «Телеспорт Груп» Спорт, 15:15
«Базальт СПО» выпустила платформу для сборки программного обеспечения Пресс-релиз, 15:12
Собственники подменяют стратегические цели мечтами. Где их ошибка Pro, 15:06
Карты «Мир» перестали работать в Киргизии Финансы, 15:05
Запрет карт «Мир» в Армении МИД расценил как подчинение давлению Запада Политика, 15:00