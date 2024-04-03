В Подольске произошло отключение света из-за ЧП на подстанции

В Подольске произошло отключение света из-за ЧП на подстанции

Фото: Артем Житенев / ТАСС

В Подольске произошло отключение электроснабжения из-за поломки выключателя на подстанции рядом с железнодорожной станцией. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в телеграм-канале.

«В связи с выходом из строя масляного выключателя на подстанции рядом с ж/д станцией Подольск произошло отключение электричества в нескольких микрорайонах городского округа», — говорится в сообщении.

Электричество в дома пустили по резервной схеме, в ближайшее время наладят электроснабжение по постоянному носителю, сообщила пресс-служба.

По данным ТАСС, на электроподстанции Подольска произошел пожар. Площадь возгорания составила 20 кв. м, сообщило агентство со ссылкой на источник в оперативны службах.

В пресс-службе администрации РБК сообщили, что пострадавших в результате ЧП нет.

2 марта в Екатеринбурге произошел взрыв на электроподстанции «Калининская» на северо-востоке города. Проблем с электроснабжением в Екатеринбурге не возникло, правоохранители начали проверку инцидента.

В ноябре 2023 года пожар произошел на подстанции в Ленинском округе в Подмосковье. Местные жители заметили вспышку со стороны станции, после чего в округе отключилось электричество. Проблемы со светом возникли у потребителей в Ленинском городском округе, в Жуковском, Домодедове.