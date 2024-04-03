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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ узнавали об опорных пунктах ВС России через маяки в сбитых дронах

ЦКБР: ВСУ узнавали об опорных пунктах ВС России через маяки в сбитых дронах
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют скрытые радиомаяки на беспилотниках, чтобы определять дислокацию российских военных. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

В аппараты встроена система, работающая по протоколу передачи данных LoRaWAN, которая поддерживает связь между объектами на дальних расстояниях.

«Автономные коробки с LoRaWan-начинкой, они ни к чему не подключены, при этом крепятся к дрону намертво. Устройство автономное, принимает GPS и шлет редкие, но мощные пакеты по LoRaWan», — сообщил Кузякин ТАСС.

Первоначально ВСУ использовало радиомаяки, чтобы находить свои дроны. В связи с тем, что военные ВС России забирают упавшие украинские БПЛА в опорный пункт, ВСУ начали получать через маяки данные о местах размещения российский бойцов, отметил Кузякин.

Глава ЦКБР подчеркнул, что радиомаяк может передавать данные о местоположении дрона, к которому прикреплен, долгое время, потому что работает в энергосберегающем режиме.

По словам Кузякина, обнаружить маяки на украинских БПЛА удалось благодаря военным, которые проходили обучение в ЦКБР.

Специалисты установили цепочку сборки украинского дрона «Баба Яга»
Политика
Фото:Paula Bronstein / Getty Images

1 апреля в ЦКБР сообщили, что получили сведения о месте сборки и логистике комплектующих для украинского беспилотника Vampire, которые российские военные называют «Баба Яга». В январе один из таких дронов обнаружили военные у Северска.

Специалисты центра выяснили детали о полетах дрона «Баба Яга», местах его хранения и тестирования. В ЦКБР подчеркнули, что восстановили «полную картину» логистики и боевого применения БПЛА.

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Теги
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