ВСУ узнавали об опорных пунктах ВС России через маяки в сбитых дронах
Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют скрытые радиомаяки на беспилотниках, чтобы определять дислокацию российских военных. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
В аппараты встроена система, работающая по протоколу передачи данных LoRaWAN, которая поддерживает связь между объектами на дальних расстояниях.
«Автономные коробки с LoRaWan-начинкой, они ни к чему не подключены, при этом крепятся к дрону намертво. Устройство автономное, принимает GPS и шлет редкие, но мощные пакеты по LoRaWan», — сообщил Кузякин ТАСС.
Первоначально ВСУ использовало радиомаяки, чтобы находить свои дроны. В связи с тем, что военные ВС России забирают упавшие украинские БПЛА в опорный пункт, ВСУ начали получать через маяки данные о местах размещения российский бойцов, отметил Кузякин.
Глава ЦКБР подчеркнул, что радиомаяк может передавать данные о местоположении дрона, к которому прикреплен, долгое время, потому что работает в энергосберегающем режиме.
По словам Кузякина, обнаружить маяки на украинских БПЛА удалось благодаря военным, которые проходили обучение в ЦКБР.
1 апреля в ЦКБР сообщили, что получили сведения о месте сборки и логистике комплектующих для украинского беспилотника Vampire, которые российские военные называют «Баба Яга». В январе один из таких дронов обнаружили военные у Северска.
Специалисты центра выяснили детали о полетах дрона «Баба Яга», местах его хранения и тестирования. В ЦКБР подчеркнули, что восстановили «полную картину» логистики и боевого применения БПЛА.
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