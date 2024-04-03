Доцента ПГУПС с флагом Украины на аватарке задержали за дискредитацию армии

Доцент ПГУПС назвал статью, по которой его задержали

Дмитрий Бураков (Фото: dimasss_bdsw / VK)

Доцента Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС) Дмитрия Буракова задержали по статье о дискредитации армии. Об этом РБК сообщил сам Бураков.

По словам сотрудника ПГУПС, его задержали на рабочем месте.

«Задержали <...> сотрудники второго отдела полиции Адмиралтейского района. Вменяют КоАП ч. 1 ст. 20.3.3», — сказал Бураков. В этой статье речь идет о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил России.

На момент подготовки этого материала Бураков находился в Ленинском районном суде.

О задержании доцента 3 апреля сообщила «Фонтанка». Издание изучило страницу Буракову во «ВКонтакте». По данным издания, с 1 марта 2014 года на фото его профиля стоит трезубец на фоне украинского флага.

После начала военной операции на Украине в отношении россиян начали заводить административные дела за размещение изображений украинского флага в соцсетях. В августе 2023 года жителя Керчи отправили под арест на семь дней за фото флага Украины в «Одноклассниках».

В октябре 2023 года жительницу Краснодара оштрафовали на 30 тыс. руб. по статье о дискредитации армии за лайк на картинке с украинским флагом.