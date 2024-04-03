В Петербурге задержали доцента ПГУПС с флагом Украины на аватарке
В Петербурге задержали доцента Петербургского государственного университета путей сообщения, на аватарке его страницы во «ВКонтакте» размещен украинский флаг. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на разговор с задержанным.
Дмитрий Бураков рассказал изданию, что его доставили во второе отделение полиции Адмиралтейского района. По словам ученого, он не знает, из-за чего его задержали, обвинения ему не предъявили.
«Фонтанка» изучила страницу Буракова во «ВКонтакте». По данным издания, с 1 марта 2014 года на фото его профиля стоит трезубец на фоне украинского флага.
После начала военной операции на Украине в России неоднократно арестовывали и штрафовали людей за украинский флаг в соцсетях. В частности, летом 2023 года 61-летнего жителя Керчи арестовали на семь суток из-за размещения фотографий трезубца и флага Украины в соцсети «Одноклассники».
В начале 2024 года в отношении жителей Великого Новгорода составили протокол о дискредитации армии за гирлянду на балконе, на которой транслировался лозунг, «прославляющий Вооруженные силы Украины».
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