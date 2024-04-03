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Военная операция на Украине ,  
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В Петербурге задержали доцента ПГУПС с флагом Украины на аватарке

«Фонтанка»: в Петербурге задержали доцента ПГУПС с флагом Украины на аватарке
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Бурков
Дмитрий Бурков (Фото: dimasss_bdsw / VK)

В Петербурге задержали доцента Петербургского государственного университета путей сообщения, на аватарке его страницы во «ВКонтакте» размещен украинский флаг. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на разговор с задержанным.

Дмитрий Бураков рассказал изданию, что его доставили во второе отделение полиции Адмиралтейского района. По словам ученого, он не знает, из-за чего его задержали, обвинения ему не предъявили.

«Фонтанка» изучила страницу Буракова во «ВКонтакте». По данным издания, с 1 марта 2014 года на фото его профиля стоит трезубец на фоне украинского флага.

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После начала военной операции на Украине в России неоднократно арестовывали и штрафовали людей за украинский флаг в соцсетях. В частности, летом 2023 года 61-летнего жителя Керчи арестовали на семь суток из-за размещения фотографий трезубца и флага Украины в соцсети «Одноклассники».

В начале 2024 года в отношении жителей Великого Новгорода составили протокол о дискредитации армии за гирлянду на балконе, на которой транслировался лозунг, «прославляющий Вооруженные силы Украины».

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Санкт-Петербург задержание Военная операция на Украине
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