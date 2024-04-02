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Политика ,  
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Кустурица поделился с Путиным планами экранизировать Толстого и Гоголя

Режиссер Кустурица рассказал президенту Путину о планах экранизировать Толстого
Владимир Путин и&nbsp;Эмир Кустурица (слева направо)
Владимир Путин и Эмир Кустурица (слева направо) (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин встретился с сербским режиссером и сценаристом Эмиром Кустурицей, сообщает пресс-служба Кремля.

Режиссер поблагодарил президента за восстановление «исторической справедливости», а также провел параллель между событиями на Украине и геноцидом сербского населения в Югославии в 1940-е годы.

Кустурица также поделился планами снять в России современные экранизации русских классиков. «Первый — «Инженер легких прогулок» — это моя современная версия Достоевского. Потом Гоголь — «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», <...> и третье — «Казаки» Льва Николаевича Толстого», — рассказал режиссер.

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Эмир Кустурица

Эмир Кустурица — сербский кинорежиссер и актер. Он обладает наградами крупнейших европейских кинофестивалей, в том числе у него две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля за работы «Андерграунд» и «Жизнь как чудо».

В начале марта режиссер сообщил, что планирует снять фильмы в Санкт-Петербурге и Сибири. В первом Кустурица объединит сюжеты романов «Преступление и наказание» и «Идиот» Федора Достоевского в работе под названием «Преступление и наказания», во втором — экранизирует роман Евгения Водолазкина «Лавр».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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