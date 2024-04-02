Кустурица поделился с Путиным планами экранизировать Толстого и Гоголя
Президент Владимир Путин встретился с сербским режиссером и сценаристом Эмиром Кустурицей, сообщает пресс-служба Кремля.
Режиссер поблагодарил президента за восстановление «исторической справедливости», а также провел параллель между событиями на Украине и геноцидом сербского населения в Югославии в 1940-е годы.
Кустурица также поделился планами снять в России современные экранизации русских классиков. «Первый — «Инженер легких прогулок» — это моя современная версия Достоевского. Потом Гоголь — «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», <...> и третье — «Казаки» Льва Николаевича Толстого», — рассказал режиссер.
Эмир Кустурица — сербский кинорежиссер и актер. Он обладает наградами крупнейших европейских кинофестивалей, в том числе у него две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля за работы «Андерграунд» и «Жизнь как чудо».
В начале марта режиссер сообщил, что планирует снять фильмы в Санкт-Петербурге и Сибири. В первом Кустурица объединит сюжеты романов «Преступление и наказание» и «Идиот» Федора Достоевского в работе под названием «Преступление и наказания», во втором — экранизирует роман Евгения Водолазкина «Лавр».
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