Число миллиардеров на Украине за год не изменилось, но они обеднели

Число миллиардеров на Украине за год не изменилось, но они обеднели

Ринат Ахметов (Фото: Ирина Александрова / РИА Новости)

На Украине остаются пять долларовых миллиардеров, но их состояние уменьшилось по сравнению с 2023 годом, следует из нового списка богатейших людей планеты, опубликованного журналом Forbes.

Наиболее обеспеченным украинцем по-прежнему остается владелец «Метинвеста» и ДТЕК Ринат Ахметов. В 2023 году Forbes оценивал его состояние в $5,7 млрд, в 2024 году оно снизилось до $4 млрд. Ахметов вошел в первую тысячу богатейших людей планеты и занял 785-е место.

На втором месте, спустя почти тысячу имен, находится Виктор Пинчук — владелец производителя колес для железнодорожного транспорта «Интертайп». Его состояние уменьшилось на $100 млн, с $2,1 до $2 млрд.

На третьем месте и на 2410-й строке в общем списке богатейших людей планеты — экс-депутат Верховной рады, владелец инвестгруппы «Смарт-Холдинг» Вадим Новинский. С начала военной операции его состояние сократилось на $2,2 млрд до $1,3 млрд, а к 2024 году — до $1,2 млрд.

На одной строчке с ним находится другой украинский бизнесмен Константин Жеваго. На Украине требуют его экстрадиции из Франции по делу о растрате из банка «Финансы и кредит», его основной актив — горнорудная компания Ferrexpo (Полтавский ГОК). В отличие от других участников списка, его состояние не изменилось — в 2023 и 2024 годах оно составило $1,2 млрд.

Пятым и последним украинцем среди богатейших людей мира стал бывший акционер Приватбанка Геннадий Боголюбов. В начале февраля 2023 года Высокий суд Лондона разрешил наложить арест по всему миру на ранее невыявленные активы бизнесмена. Тогда он обладал суммой $1,1 млрд, теперь — $1 млрд.

В отличие украинских, российские миллиардеры, напротив, нарастили капитал. Forbes назвал основателя нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова богатейшим среди россиян, за последний год его состояние увеличилось с $20,5 млрд до $28,6 млрд. Нынешняя оценка Forbes состояния Алекперова на $3,7 млрд превышает предыдущий максимум ($24,9 млрд), зафиксированный в 2021 году.

Среди других миллиардеров России, которые увеличили свое состояние — председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, а также предприниматели Алексей Мордашов, Владимир Потанин и Геннадий Тимченко.