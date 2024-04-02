Путин: сотрудники МВД должны работать в условиях, близких к военному времени

Путин призвал сотрудников МВД работать, как в условиях военного времени

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сотрудники Министерства внутренних дел должны работать, как в условиях военного времени, обеспечивая гражданам спокойную жизнь, заявил президент Владимир Путин на коллегии ведомства.

«Вы должны обеспечить нормальную жизнь для рядового гражданина России, но сами должны работать в условиях, близких к условиям военного времени», — сказал президент. Он отметил, что для людей, которые присутствуют на коллегии, «для людей в погонах это абсолютно очевидные вещи».

По словам Путина, от того, насколько эффективно будет работать МВД, «в значительной степени зависит внутреннее состояние нашего общества». Он назвал это «чрезвычайно важной вещью».

В ходе выступления на заседании коллегии МВД Путин заявил, что Россия находится в сложном периоде своей истории.

«Геополитические недоброжелатели» пытались ее «доразвалить» после распада СССР. По словам президента, также недоброжелатели России решили подчинить все, что останется, своим геополитическим интересам.