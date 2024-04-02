 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин призвал сотрудников МВД работать, как в условиях военного времени

Путин: сотрудники МВД должны работать в условиях, близких к военному времени
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сотрудники Министерства внутренних дел должны работать, как в условиях военного времени, обеспечивая гражданам спокойную жизнь, заявил президент Владимир Путин на коллегии ведомства.

«Вы должны обеспечить нормальную жизнь для рядового гражданина России, но сами должны работать в условиях, близких к условиям военного времени», — сказал президент. Он отметил, что для людей, которые присутствуют на коллегии, «для людей в погонах это абсолютно очевидные вещи».

По словам Путина, от того, насколько эффективно будет работать МВД, «в значительной степени зависит внутреннее состояние нашего общества». Он назвал это «чрезвычайно важной вещью».

Путин заявил о желании на Западе реванша за неудачи Гитлера и Наполеона
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В ходе выступления на заседании коллегии МВД Путин заявил, что Россия находится в сложном периоде своей истории.

«Геополитические недоброжелатели» пытались ее «доразвалить» после распада СССР. По словам президента, также недоброжелатели России решили подчинить все, что останется, своим геополитическим интересам.

Мэр Белгорода показал последствия ракетных городу по городу. Видео

ЦБ назвал условия повышения ключевой ставки. Список

Для использования ChatGPT для больше не нужна регистрация

Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ

Вв России подорожали автомобили, ввезенные по параллельному импорту. Карточки

Атака беспилотников в Татарстане попала на видео

Цены на золото обновили исторический рекорд. С чем это связано?

13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?
Теги
Персоны
Владимир Путин МВД военное время
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин заявил о желании на Западе реванша за неудачи Гитлера и Наполеона
Политика
Путин заявил, что Россию пытались «доразвалить» после распада СССР
Политика
Путин назвал недостаток миграционной политики и потребовал изменений
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 99,41 (-0,15) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 92,53 (+0,23) Инвестиции, 16:46
В России выявили 438 причастных к поджогам военкоматов Политика, 16:48
«ВТБ Мои Инвестиции» назвали самые перспективные активы на второй квартал Инвестиции, 16:48
Криптобиржа OKX разыграет более 10 биткоинов в честь грядущего халвинга Крипто, 16:23
Путин призвал сотрудников МВД работать, как в условиях военного времени Политика, 16:22
Главе «Росгеологии» не продлили контракт Политика, 16:18
Нетаньяху назвал непреднамеренным убийство гуманитарных работников в Газе Политика, 16:18
Число пострадавших при атаке дрона в Татарстане увеличилось до 13 Общество, 16:17
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
«Будущее — в OnlyFans»: как вредит детям присутствие в соцсетях Pro, 16:03
Шойгу назвал новых командующих ВМФ и Черноморским флотом Политика, 15:53
Госдума одобрила в первом чтении жилищные вклады для копящих на квартиру Недвижимость, 15:47
Forbes назвал богатейших бизнесменов мира Бизнес, 15:46
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 15:43
Продажи легковых автомобилей в России в 2024 году выросли на 86% Авто, 15:33
Путин заявил о желании на Западе реванша за неудачи Гитлера и Наполеона Политика, 15:31