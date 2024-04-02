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Политика ,  
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Песков прокомментировал проект о запрете для иноагентов избираться

Песков: законопроект о запрете иноагентам избираться будет еще обсуждаться
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

У Кремля нет позиции по законопроекту об участии иностранных агентов в российских выборах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«У нас никакой позиции нет, это не наша инициатива была. Начинается обсуждение, с законодателями будут обсуждать», — сказал Песков, комментируя инициативу партии «Справедливая Россия — За правду».

Лидер объединения Сергей Миронов и замруководителя фракции справороссов в Госдуме Дмитрий Гусев внесли 2 апреля законопроект о запрете на участие в выборах для граждан, вошедших в реестр иностранных агентов.

Авторы предлагают лишить иноагентов права быть избранными в федеральные и региональные органы власти, а также в органы местного самоуправления.

На уточняющий вопрос, не считают ли в Кремле проект дискриминирующим, Песков заявил, что ему сейчас нечего сказать, поскольку «предстоит обсуждение».

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Гусев заявил о намерении разработать законопроект, после того как внесенная в реестр иноагентов телеведущая Татьяна Лазарева сообщила о желании баллотироваться осенью в Мосгордуму. Она пояснила, что таким образом хочет проверить, действительно ли «статус иноагента нисколько не дискриминирует людей, как говорят».

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В конце марта в Минюсте уточнили, что иноагенты имеют право участвовать в выборах в качестве кандидатов, но обязаны соблюдать предусмотренные законодательством ограничения, в частности указывать свой статус в заявлении в ЦИК, в агитационных материалах и в помещении для голосования.

В 2023 году пленум Верховного суда постановил, что иностранные агенты не могут быть наблюдателями на выборах.

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Теги
Дмитрий Песков иноагенты Выборы Мосгордума Татьяна Лазарева
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