Песков прокомментировал проект о запрете для иноагентов избираться
У Кремля нет позиции по законопроекту об участии иностранных агентов в российских выборах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«У нас никакой позиции нет, это не наша инициатива была. Начинается обсуждение, с законодателями будут обсуждать», — сказал Песков, комментируя инициативу партии «Справедливая Россия — За правду».
Лидер объединения Сергей Миронов и замруководителя фракции справороссов в Госдуме Дмитрий Гусев внесли 2 апреля законопроект о запрете на участие в выборах для граждан, вошедших в реестр иностранных агентов.
Авторы предлагают лишить иноагентов права быть избранными в федеральные и региональные органы власти, а также в органы местного самоуправления.
На уточняющий вопрос, не считают ли в Кремле проект дискриминирующим, Песков заявил, что ему сейчас нечего сказать, поскольку «предстоит обсуждение».
Гусев заявил о намерении разработать законопроект, после того как внесенная в реестр иноагентов телеведущая Татьяна Лазарева сообщила о желании баллотироваться осенью в Мосгордуму. Она пояснила, что таким образом хочет проверить, действительно ли «статус иноагента нисколько не дискриминирует людей, как говорят».
В конце марта в Минюсте уточнили, что иноагенты имеют право участвовать в выборах в качестве кандидатов, но обязаны соблюдать предусмотренные законодательством ограничения, в частности указывать свой статус в заявлении в ЦИК, в агитационных материалах и в помещении для голосования.
В 2023 году пленум Верховного суда постановил, что иностранные агенты не могут быть наблюдателями на выборах.
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