Под Красноярском пустили движение по пути, где поезд врезался в товарняк

Фото: zstproc / Telegram

Движение на одном пути перегона Жайма — Мана на железной дороге в Красноярском крае восстановили после схода трех вагонов грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги (КрасЖД) в телеграм-канале.

«Специалисты восстановили движение по одному из путей на участке Красноярской железной дороги, где сошли три вагона грузового поезда. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

На втором пути перегона продолжаются восстановительные работы, в них задействованы поезда со станций Кошурниково и Саянская.

Из-за аварии в пути примерно на девять часов задерживались пассажирские поезда № 123 Красноярск — Абакан и № 124 Абакан — Красноярск.

В ночь на 2 апреля на двухпутном перегоне Жайма — Мана три грузовых вагона, которые перевозили уголь, сошли с рельсов. По участку в это время из Красноярска шел пассажирский поезд, который врезался в грузовой состав. В СК сообщали, что в результате с рельсов сошли несколько пар колес электровоза пассажирского поезда.

В Следственном комитете заявили, что причиной схода с рельсов грузовых вагонов могло стать срабатывание автотормозов состава. Ведомство возбудило уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).