Мексиканский режиссер Серхио Ольхович получил российский паспорт

Мексиканский режиссер Серхио Ольхович получил паспорт гражданина России, сообщило посольство страны в Мексике в телеграм-канале.

Церемония вручения паспорта прошла в дипмиссии 1 апреля.

«Россия всегда рада тем, кто выбирает нашу страну для себя, для своего творчества по критериям расположения души и сердца», — сказал российский посол в Мексике Николай Софинский, обращаясь к режиссеру.

Ольхович поблагодарил сотрудников консульства. Как отмечает ТАСС, он произнес «спасибо» по-русски.

Серхио Ольхович родился 9 октября 1941 года в Индонезии в семье инженера-нефтяника русского происхождения Владимира Ольховича и мексиканки Катарины Грин. В Мексике он окончил режиссерский факультет театрального училища, а позже получил стипендию на обучение в СССР, куда поехал в 1961 году.

Учился в Москве на режиссерском факультете ВГИКа (мастерская Игоря Таланкина). В 1969 году получил специальность режиссера кино и телевидения.

По возвращении в Мексику сначала снимал в основном короткометражные фильмы, однако в 1971 году дебютировал в полнометражном кино (фильм «Кукла-королева» по рассказу Карлоса Фуэнтеса). Также является режиссером картин «Встреча одинокого человека» (1974), «Дом на юге» (1975), «Дождь идет» (1978), «Ад, которого мы все боимся» (1981), и других. Всего на его счету около 20 работ.

В 1990-х годах стал заниматься преподаванием.