Критик сообщила о смерти второго члена команды КВН «Одесские джентльмены»

Член команды КВН «Одесские джентльмены» Александр Теплицкий умер в Одессе, сообщила в телеграм-канале кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина.

«Один за другим уходят Джентльмены», — так написал мне приятель из Штатов Саша Бальбер, сообщая о том, что в Одессе умер еще один КВНщик из команды Джентльменов — Александр Теплицкий», — написала она.

Причину смерти Теплицкого критик не назвала. Она рассказала, что в молодости работала вместе с ним и другими участниками КВН в газете «Одесский газетный вестник».

Накануне Альперина сообщила о смерти еще одного члена этой команды — сценариста, одного из авторов программ «Городок» и «Голубой огонек на Шаболовке», капитана «Одесских джентльменов» Светослава Пелишенко. Он умер на 72-м году жизни.