Критик сообщила о смерти второго члена команды КВН «Одесские джентльмены»
Член команды КВН «Одесские джентльмены» Александр Теплицкий умер в Одессе, сообщила в телеграм-канале кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина.
«Один за другим уходят Джентльмены», — так написал мне приятель из Штатов Саша Бальбер, сообщая о том, что в Одессе умер еще один КВНщик из команды Джентльменов — Александр Теплицкий», — написала она.
Причину смерти Теплицкого критик не назвала. Она рассказала, что в молодости работала вместе с ним и другими участниками КВН в газете «Одесский газетный вестник».
Накануне Альперина сообщила о смерти еще одного члена этой команды — сценариста, одного из авторов программ «Городок» и «Голубой огонек на Шаболовке», капитана «Одесских джентльменов» Светослава Пелишенко. Он умер на 72-м году жизни.
«Одесские джентльмены» — команда КВН Одесского государственного университета. Она становилась чемпионом в сезоне 1986—1987, а также в 1990-м году.
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