Критик сообщила о смерти автора «Городка» и «Голубого огонька» Пелишенко

Российский сценарист Светослав Пелишенко умер на 72-м году жизни, сообщила кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина в телеграм-канале.

«Ушел Слава, Светослав Пелишенко <…>. Умный, талантливый, порядочный и, казалось, всегда невозмутимый», — написала она. Альперина также выразила соболезнования его близким.

Пелишенко много лет играл в КВН, был капитаном команды «Одесские джентльмены». С 1991 года на российском телевидении руководил отделом юмористических программ. Был одним из авторов программ «Городок», «Голубой огонек на Шабаловке», «Субботний вечер», «Песня года» и других развлекательных программ. В 2007 году стал лауреатом премии ТЭФИ как сценарист программы «Городок».