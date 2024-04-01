 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Критик сообщила о смерти автора «Городка» и «Голубого огонька» Пелишенко

Альперина: умер капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко

Российский сценарист Светослав Пелишенко умер на 72-м году жизни, сообщила кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина в телеграм-канале.

«Ушел Слава, Светослав Пелишенко <…>. Умный, талантливый, порядочный и, казалось, всегда невозмутимый», — написала она. Альперина также выразила соболезнования его близким.

Пелишенко много лет играл в КВН, был капитаном команды «Одесские джентльмены». С 1991 года на российском телевидении руководил отделом юмористических программ. Был одним из авторов программ «Городок», «Голубой огонек на Шабаловке», «Субботний вечер», «Песня года» и других развлекательных программ. В 2007 году стал лауреатом премии ТЭФИ как сценарист программы «Городок».

Под Киевом установили 10 тыс. «зубов дракона». Фото из космоса

Дипломаты из США и ЕС приняли участие в памятной акции у «Крокуса»

Песков ответил на слова Зеленского о переговорах

Большинство банков Армении перестали работать с картами «Мир»

В здании Бауманки загорелась кровля. Видео

Что происходит в приграничном городах и селах Белгородской области. Репортаж

В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в апреле 2024 года
Теги
сценарист Городок КВН
Материалы по теме
Умер участник команды КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев
Общество
Жена Маслякова объяснила передачу КВН сыну словами «пусть работает»
Технологии и медиа
Масляков-младший стал единственным владельцем КВН
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
Идеальный шторм: как Goldman Sachs оценивает перспективы морской торговли Pro, 08:42
Гаврилов заявил о деградации ЕС из-за политики НАТО в отношении России Политика, 08:37
Власти начали обсуждать создание ответственного за мигрантов ведомства Политика, 08:33
«На кону автопром США». Как Америка борется с КНР за рынок электрокаров Pro, 08:33
Следователи изъяли документы МЧС о проверках «Крокуса» Общество, 08:26
Пассажиры смогут получать от компаний в 4 раза больше за задержку рейсов Экономика, 08:20
CBS сообщило о возможной причастности России к «гаванскому синдрому» Политика, 08:14
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
«Деградируют и уходят»: как компании губят штатных IT-специалистов Pro, 08:11
«Мыл полы, вел тренировки»: как россиянин создал успешный бизнес РБК и Honor, 08:10
ВТБ предупредил о «туристических» схемах мошенников Общество, 08:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:50
В Минобороны заявили о перехвате двух дронов над Белгородской областью Политика, 07:41
КНДР запланировала запустить несколько спутников-разведчиков в 2024 году Политика, 07:33
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 07:28