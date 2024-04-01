Критик сообщила о смерти автора «Городка» и «Голубого огонька» Пелишенко
Российский сценарист Светослав Пелишенко умер на 72-м году жизни, сообщила кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина в телеграм-канале.
«Ушел Слава, Светослав Пелишенко <…>. Умный, талантливый, порядочный и, казалось, всегда невозмутимый», — написала она. Альперина также выразила соболезнования его близким.
Пелишенко много лет играл в КВН, был капитаном команды «Одесские джентльмены». С 1991 года на российском телевидении руководил отделом юмористических программ. Был одним из авторов программ «Городок», «Голубой огонек на Шабаловке», «Субботний вечер», «Песня года» и других развлекательных программ. В 2007 году стал лауреатом премии ТЭФИ как сценарист программы «Городок».
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