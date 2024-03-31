В Харькове прозвучал взрыв

В Харькове прогремел взрыв, сообщил корреспондент «Суспiльне». Мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале заявил о «прилете».«Где именно — сейчас выясняем. Просьба ко всем горожанам находиться в безопасных местах», — написал он.

Согласно оповещательным ресурсам, в Харьковской и Сумской областях объявлена воздушная тревога.

Терехов уточнил, что «прилет» произошел в центральном районе города. «На месте удара работают все соответствующие службы и волонтеры. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — добавил он.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Терехов второй раз за сутки сообщает о взрыве в Харькове: до этого он прозвучал днем 31 марта. 22 марта мэр Харькова заявил, что город оказался полностью обесточен после ударов. Он рассказал, что в Харькове не работают водо- и теплоснабжение, электротранспорт, светофоры. Коммунальные службы давали воду с минимальным давлением.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил, что ночью и утром 22 марта страна подверглась самой масштабной атаке по объектам энергетики за последнее время. Он уточнил, что повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах Украины.

Энергогенерирующая компания «Центрэнерго» позже рассказала, что Змиевская тепловая электростанция (ТЭС), которая находится примерно в 50 км от Харькова, была полностью разрушена в результате ракетного удара. ТЭС кроме Харьковской области обеспечивает электроэнергией Полтавскую и Сумскую.

Российское Минобороны 22 марта отчиталось, что за неделю по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины было нанесено 49 «ударов возмездия». Военное ведомство указало, что в результате были поражены «центры принятия решений» ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения БПЛА и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, а также пункты временной дислокации иностранных наемников.

Минобороны России подчеркивает, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.