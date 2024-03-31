 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Харькове прозвучал взрыв

В Харькове прогремел взрыв
Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове прогремел взрыв, сообщил корреспондент «Суспiльне». Мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале заявил о «прилете».«Где именно — сейчас выясняем. Просьба ко всем горожанам находиться в безопасных местах», — написал он.

Согласно оповещательным ресурсам, в Харьковской и Сумской областях объявлена воздушная тревога.

Терехов уточнил, что «прилет» произошел в центральном районе города. «На месте удара работают все соответствующие службы и волонтеры. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — добавил он.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Терехов второй раз за сутки сообщает о взрыве в Харькове: до этого он прозвучал днем 31 марта. 22 марта мэр Харькова заявил, что город оказался полностью обесточен после ударов. Он рассказал, что в Харькове не работают водо- и теплоснабжение, электротранспорт, светофоры. Коммунальные службы давали воду с минимальным давлением.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил, что ночью и утром 22 марта страна подверглась самой масштабной атаке по объектам энергетики за последнее время. Он уточнил, что повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах Украины.

Читайте на РБК Pro
Четыре совета, чтобы научить мозг меньше отвлекаться, — Fast Company
Топ-6 «крючков» инфобизнеса: как отличить эксперта от мошенника
Почему в США электрокары стали политической проблемой
Как изымают активы уехавших российских бизнесменов

Энергогенерирующая компания «Центрэнерго» позже рассказала, что Змиевская тепловая электростанция (ТЭС), которая находится примерно в 50 км от Харькова, была полностью разрушена в результате ракетного удара. ТЭС кроме Харьковской области обеспечивает электроэнергией Полтавскую и Сумскую.

Российское Минобороны 22 марта отчиталось, что за неделю по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины было нанесено 49 «ударов возмездия». Военное ведомство указало, что в результате были поражены «центры принятия решений» ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения БПЛА и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, а также пункты временной дислокации иностранных наемников.

Минобороны России подчеркивает, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Под Киевом установили 10 тыс. «зубов дракона». Фото из космоса

Дипломаты из США и ЕС приняли участие в памятной акции у «Крокуса»

Песков ответил на слова Зеленского о переговорах

Большинство банков Армении перестали работать с картами «Мир»

В здании Бауманки загорелась кровля. Видео

Что происходит в приграничном городах и селах Белгородской области. Репортаж

В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в апреле 2024 года
Теги
Харьков взрыв Воздушная тревога
Материалы по теме
Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе
Политика
Мэр сообщил о взрывах в Харькове
Политика
В Харькове раздались взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
Под Псковом пятилетний мальчик утонул в колодце Общество, 23:26
Пять привлекательных способов купить квартиру РБК и ПИК, 23:25
Вучич заявил о закупке дронов, РСЗО и истребителей Политика, 22:59
Что изменится для автомобилистов с 1 апреля. 8 пунктов Авто, 22:58
Худшая серия «Спартака» и самый быстрый гол чемпионата. Итоги тура РПЛ Спорт, 22:51
Буданов назвал железную дорогу от Ростова до Крыма серьезной проблемой Политика, 22:40
В Харькове прозвучал взрыв Политика, 22:28
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Guardian узнала об идее Израиля о роспуске Ближневосточного агентства ООН Политика, 22:14
Турецкая оппозиция взяла реванш на выборах в Анкаре и Стамбуле Политика, 22:04
Как побыстрее вселиться в новую квартиру и получить кэшбэк 7% РБК и ПИК, 21:59
Глава МВД Франции назвал число попыток терактов в стране с начала года Политика, 21:50
«Краснодар» упустил победу над «Локомотивом» и шанс возглавить РПЛ Спорт, 21:48
Захарян поучаствовал в победном голе «Реал Сосьедад» Спорт, 21:39
Республиканец призвал поступить «как в Хиросиме» в конфликте на Украине Политика, 21:38