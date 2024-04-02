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В Белоруссии запретили посещать продуктовые магазины с животными

В Белоруссии запретили посещать больницы и продуктовые магазины с животными

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об ответственном обращении с животными, в частности, запрещающий посещение с ними продуктовых магазинов и учреждений здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Также с животными запретят посещать:

  • учреждения образования
  • культурные и спортивные объекты.

Ограничения не распространяются на собак-поводырей.

Закон направлен на защиту животных от жестокого обращения и на обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при обращении с ними, сказано в сообщении пресс-службы.

Палата представителей Белоруссии (нижняя палата парламента) приняла документ 28 февраля. Совет Республики (верхняя палата) согласовал его 20 марта.

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Кроме запрета на посещение определенных общественных мест документ устанавливает общие правил обращения с животными (животными-компаньонами, лабораторными и служебными, а также с животными, используемыми в сферах культуры и спорта).

Закон также обязывает владельцев собак опасных пород пройти специальные курсы и получить удостоверение. Питомники будут обязаны чипировать собак и кошек перед продажей, для владельцев это останется правом. Также будет запрещена продажа животных несовершеннолетним.

Правительство Белоруссии, согласно закону, сможет создать перечень животных-компаньонов, которые подлежат регистрации, а также установить порядок их содержания в домашних условиях.

Также в законе закреплены механизмы изъятия животного и временного ограничения права собственности на него из-за ненадлежащего обращения. Правило будет касаться случаев, когда действия владельца нанесли вред здоровью граждан, животных или имуществу.

Кроме того, в документе прописаны требования к деятельности приютов и зоогостиниц, а также условия их создания. Закон запрещает устраивать их в жилых домах. Также он устанавливает условия содержания животных и передачи их новым владельцам.

Основные положения закона вступают в силу с 1 января 2025 года

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Белоруссия домашние животные запрет продуктовый магазин больницы Александр Лукашенко
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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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