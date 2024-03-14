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В США при взрыве в учебном центре ФБР пострадали 16 человек

В Калифорнии 16 человек пострадали при взрыве в учебном центре ФБР

В результате взрыва в учебном центре Федерального бюро расследований (ФБР) в Калифорнии пострадали 16 человек, одному из них потребуется операция, сообщает Associated Press со ссылкой на сержанта Фрэнка Гонсалеса.

Двое пострадавших получили небольшие травмы, еще 13 — пожаловали на боль в ушах и головокружение, один получил серьезное ранения ноги, ему потребуется операция, сказал Гонсалес.

Причина взрыва неизвестна. CBS News уточняет, что инцидент произошел во время совместных учений саперов и спецназа округа Ориндж, взрыв прогремел внутри небольшого здания на территории ФБР.

Представитель ФБР Лора Эймиллер сообщила AP, что никто из сотрудников ведомства не пострадал. В центре, где прогремел взрыв, учат обращаться с огнестрельным оружием и проводят квалификационные тесты для ФБР и местных правоохранительных органов, пояснила она.

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