При взрыве на шахте «Северопесчанская» в Свердловской области погиб один человек

Один горняк погиб при взрыве на шахте в Свердловской области

Фото: МЧС России

При взрыве на железорудной шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске погиб один горняк, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

«Горняк, попавший под завалы на шахте в Свердловской области, погиб. Спасатели подняли его тело на поверхность», — говорится в сообщении.

Гибель рабочего 1987 года рождения подтвердил РБК старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Он сообщил, что тело погибшего отправят на экспертизу для установления характера причиненных телесных повреждений и выяснения точной причины смерти.

Погибший устроился на предприятие 7 марта, у него остались двое несовершеннолетних детей 2018 и 2022 года рождения, рассказал начальник пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.

Вечером 1 апреля на шахте вблизи свердловского города Краснотурьинска во время плановых работ произошел обвал горной породы на глубине 338 м. В момент происшествия в шахте находились пятеро горняков. Троих подняли на поверхность, позже спасли еще одного, пятого продолжали искать.

Троих пострадавших доставили в больницу, четвертому госпитализация не потребовалась, отметил полковник Горелых. «Трое пострадавших рабочих, доставленных в местную районную больницу для оказания медицинской помощи, помещены в реанимационное отделение. У всех троих состояние стабильно тяжелое, но угрозы их жизни нет», — добавил он.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 217 Уголовного кодекса — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.