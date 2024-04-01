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Общество ,  
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В Москве арестовали мужчин, которые ошиблись при поджоге Infiniti

Суд в Москве арестовал двух мужчин, которые ошиблись при поджоге Infiniti

Артем Маркелов
Алексей Ракчеев
Артем Маркелов
Алексей Ракчеев
Артем Маркелов
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Алексей Ракчеев
(Фото: moscowcourts / Telegram)

Гагаринский районный суд Москвы заключил под стражу Алексея Ракчеева и Артема Маркелова, которые подожгли автомобиль марки Infiniti. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Обоим мужчинам предъявили обвинения по ч. 2 ст. 167 УК (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Пока фигурантов арестовали на два месяца — до 30 мая 2024 года.

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Фото:Никита Попов / РБК

В ночь на 28 марта несколько человек напали на 50-летнего бизнесмена Сергея Мыльникова и пытались поджечь его машину Infiniti QX60, сообщали телеграм-канал Shot и РЕН ТВ.

По данным Shot, нападение произошло возле дома Мыльникова в Ломоносовском районе Москвы, мужчину избили, с различными травмами он попал в больницу. Спустя сутки неизвестные подожгли входную дверь в квартиру бизнесмена и машину Infiniti, припаркованную возле дома. Дверь в квартиру потушили, но автомобиль сгорел.

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Позже Shot узнал, что преступники перепутали машину и вместо Infiniti QX60 Мыльникова подожгли Infiniti QX70, которая принадлежала соседу предпринимателя. Владелец сгоревшей машины рассказал телеграм-каналу, что купил ее в начале января за ₽3,5 млн.

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