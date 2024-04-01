В Москве арестовали мужчин, которые ошиблись при поджоге Infiniti
Гагаринский районный суд Москвы заключил под стражу Алексея Ракчеева и Артема Маркелова, которые подожгли автомобиль марки Infiniti. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.
Обоим мужчинам предъявили обвинения по ч. 2 ст. 167 УК (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.
Пока фигурантов арестовали на два месяца — до 30 мая 2024 года.
В ночь на 28 марта несколько человек напали на 50-летнего бизнесмена Сергея Мыльникова и пытались поджечь его машину Infiniti QX60, сообщали телеграм-канал Shot и РЕН ТВ.
По данным Shot, нападение произошло возле дома Мыльникова в Ломоносовском районе Москвы, мужчину избили, с различными травмами он попал в больницу. Спустя сутки неизвестные подожгли входную дверь в квартиру бизнесмена и машину Infiniti, припаркованную возле дома. Дверь в квартиру потушили, но автомобиль сгорел.
Позже Shot узнал, что преступники перепутали машину и вместо Infiniti QX60 Мыльникова подожгли Infiniti QX70, которая принадлежала соседу предпринимателя. Владелец сгоревшей машины рассказал телеграм-каналу, что купил ее в начале января за ₽3,5 млн.
Эрдоган проиграл «битву за Стамбул»?
Стали известны подробности убийства пилота, угнавшего вертолет на Украину
Последствия нового обстрела Белгорода. Фото
Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз для россиян. Подробности
Мэр Парижа заявила: «Спортсменам из России будут не рады на Олимпиаде». Что ответила Захарова?
Видеокадры с места столкновения поезда и автобуса в Ярославской области
МВД предложило ужесточить контроль за иностранцами в России. Главное
Как изменились поставки вин из Евросоюза в Россию. Инфографика
Учёные рассказали почему пришли «самые теплые годы»
Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена Баффета
Цены на золото обновили исторический рекорд. С чем это связано?
Мэр Харькова заявил, что в городе разрушена почти вся критическая инфраструктура
В Воронеже произошел взрыв в кафе. Видео