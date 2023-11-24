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Общество ,  
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В Подмосковье задержали подростков, которые подожгли электричку

В подмосковном Домодедово задержали троих подростков из-за сгоревшей электрички

В Московской области задержали подростков, которые в октябре 2023 года подожгли вагон электрички, сообщили РБК источники, близкие к МВД и к территориальному отделу МВД.

По словам собеседников РБК, троих юношей — 2005, 2006 и 2007 годов рождения задержали в Домодедово, они уже признали свою вину.

Источники уточнили, что поджог произошел ночью 21 октября в депо Домодедово. Огонь тогда охватил 60 кв. м. Загоревшийся головной вагон поезда оттащили и потушили, за это время выгорела кабина машиниста и часть тамбура.

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Общество
Фото:РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов на месте преступления обнаружили осколки стекла, пустую бутылку без характерного запаха, а также сигаретный фильтр. Они тогда изъяли улики для проведения экспертизы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о совершении действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств (ч. 1 ст. 267 УК). Наказание по ней подразумевает штраф до 300 тыс. руб. или лишение свободы до двух лет.

По информации телеграм-канала Mash, подростки сожгли электричку по заданию СБУ за вознаграждение в размере 100 тыс. руб.

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Теги
электричка Московская область Домодедово задержание

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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