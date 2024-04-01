На Украине осудили женщину за посты о местах выдачи повесток
Суд в городе Луцк на северо-западе Украины признал женщину, администрировавшую телеграм-канал с предупреждениями о местах выдачи повесток, виновной в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на решение суда.
Женщина вела канал с осени 2023 года, 28 января 2024-го она переименовала его в «Волынь погода». Там она публиковала краткие сообщения с указанием мест, где в Луцке выдавали повестки. Следствие считает, что, распространяя среди военнообязанных данные о местах проведения мобилизационных мероприятий, женщина препятствовала законной деятельности ВСУ и других военных формирований.
Обвиняемая признала вину. Суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы, но освободил женщину от его отбывания при условии, что она в течение испытательного срока не совершит нового преступления и исполнит возложенные на нее обязанности. Теперь, согласно решению суда, она должна в течение двух лет периодически отмечаться в уполномоченном органе, не менять место жительства и не выезжать за границу без разрешения.
По аналогичному обвинению в июне 2023 года в Киеве осудили администратора телеграм-канала, который сообщал, где в украинской столице сотрудники военкоматов раздавали повестки. Дарницкий районный суд Киева приговорил его к пяти годам лишения свободы, заменив их на два года испытательного срока, пишет ТСН.
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