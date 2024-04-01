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Политика ,  
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Песков объяснил поездки Путина в Кремль поздним вечером

Песков: Путин приезжает в Кремль поздно вечером, чтобы не создавать пробки
Кортеж президента России Владимира Путина
Кортеж президента России Владимира Путина (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин приезжает в Кремль поздно вечером, чтобы кортеж не мешал движению в час пик и не провоцировал пробки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

Так он прокомментировал сообщения в соцсетях о вечерней поездке Путина в Кремль.

«Путин предпочитает [приезжать] вечером, когда не такое напряженное движение, чтобы не создавать лишнего дискомфорта в час пик для автолюбителей. Поэтому он поздно вечером приезжает, что он вчера и сделал», — сообщил Песков.

Время поездки зависит от графика президента, добавил Песков. Путин приезжает накануне вечером, если ему предстоит рабочий день в Кремле.

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Песков неоднократно объяснял, почему Путин посещает Кремль поздним вечером.

В частности, весной 2023 года пресс-секретарь президента рассказал, что Путин ночевал в Кремле перед серией встреч. У президента есть квартира в Кремле, где он достаточно часто ночует, рассказал Песков.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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