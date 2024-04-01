Песков объяснил поездки Путина в Кремль поздним вечером
Президент России Владимир Путин приезжает в Кремль поздно вечером, чтобы кортеж не мешал движению в час пик и не провоцировал пробки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.
Так он прокомментировал сообщения в соцсетях о вечерней поездке Путина в Кремль.
«Путин предпочитает [приезжать] вечером, когда не такое напряженное движение, чтобы не создавать лишнего дискомфорта в час пик для автолюбителей. Поэтому он поздно вечером приезжает, что он вчера и сделал», — сообщил Песков.
Время поездки зависит от графика президента, добавил Песков. Путин приезжает накануне вечером, если ему предстоит рабочий день в Кремле.
Песков неоднократно объяснял, почему Путин посещает Кремль поздним вечером.
В частности, весной 2023 года пресс-секретарь президента рассказал, что Путин ночевал в Кремле перед серией встреч. У президента есть квартира в Кремле, где он достаточно часто ночует, рассказал Песков.
Эрдоган проиграл «битву за Стамбул»?
Стали известны подробности убийства пилота, угнавшего вертолет на Украину
Папа римский предложил России и Украине обменяться пленными по формуле «всех на всех»
Кличко назвал переговоры или замораживание конфликта неправильным решением
Мэр Парижа заявила: «Спортсменам из России будут не рады на Олимпиаде». Что ответила Захарова?
Франция передаст Украине бронетранспортеры, которым более 40 лет
Путин подписал указ о весеннем призыве. Он пройдет по новым правилам
Два полицейских на капоте. МВД показало видео погони за ворами
Учёные рассказали почему пришли «самые теплые годы»
Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена Баффета