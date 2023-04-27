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Песков объяснил ночной визит Путина в Кремль

Песков: Путин вечером в среду остался ночевать в Кремле
Поздний визит Путина в Кремль накануне связан с тем, что президент остался там ночевать перед серией встреч, сообщил Песков
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Песков объяснил ночной визит Путина в Кремль
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Президент России Владимир Путин приехал в Кремль вечером в среду, 26 апреля, и остался там ночевать потому на утро четверга у него были запланированы встречи, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Действительно, Путин приехал в Кремль. У Путина есть квартира в Кремле, где он достаточно часто ночует. Он работал вчера в Огарево. И закончив все дела в Огарево, потому что он сегодня достаточно рано начал проводить встречи в Кремле, он переехал в Кремль. Это обычная практика, это очень часто бывает», — сказал Песков.

Кадры с кортежем Путина, направляющимся в Кремль поздно вечером, появились накануне в Сети.

Накануне в Кремле сообщали, что Путин в четверг посетит индустриальный парк «Руднево», где ознакомится с ходом строительства промышленной зоны и осмотрит выставку производителей и эксплуатантов беспилотных авиационных систем. Кроме того, сегодня Путин должен принять участие по видеосвязи в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую» в Турции. Также, по видеосвязи, в мероприятии примет участие президент Реджеп Тайип Эрдоган — накануне стало известно о том, что по рекомендации врачей он на время откажется от публичных выступлений и личного участия в мероприятиях.

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Владимир Путин

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