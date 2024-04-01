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В Уфе оштрафовали школу на ₽50 тыс. из-за избиения учащегося сверстниками

Прокуратура Башкирии: школа в Уфе оштрафована на ₽50 тыс. из-за драки
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Школу в Уфе оштрафовали на 50 тыс. руб. из-за избиения ученика подростками, которое произошло в декабре 2023 года, сообщила прокуратура Башкирии.

Прокуроры установили, что потасовка стала возможной из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками образовательного учреждения. Школа оштрафована по ч. 2 ст. 5.57 КоАП (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных учреждений).

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Фото:РБК

25 декабря 2023 года в правоохранительные органы с заявлением обратилась мать 13-летнего подростка, которого толпой избили сверстники. Женщина заявила, что это уже не первый случай нанесения побоев ее сыну. В республиканском МВД заявили, что причиной драки могли стать «неприязненные отношения между сверстниками». В прокуратуре уточнили, что школьника избили четыре сверстника, один из них не был учащимся.

Прокуратура потребовала от районной администрации принять дополнительные меры, чтобы такое больше не повторялось. Со школьниками провели профилактические работы, а на их законных представителей составили протоколы о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего (ст. 5.35 КоАП).

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Уфа Башкирия школьники драка штраф прокуратура
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