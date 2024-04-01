Вучич отреагировал на упущенный истребителями Сербии неопознанный объект
Силы ПВО Сербии будут сбивать неопознанные летательные объекты. Об этом сербский лидер Александр Вучич заявил, комментируя появление такого объекта в воздушном пространстве страны.
Неопознанный летательный объект был обнаружен 31 марта над сербским городом Валево. Для его перехвата задействовали два истребителя МиГ-29 ВВС Сербии, но цель быстро исчезла с радаров.
«В следующий раз ПВО уничтожат такую цель, чтобы определить, чья она», — прокомментировал инцидент Александр Вучич во время своего посещения аэродрома в Батайнице под Белградом.
Чтобы сохранить нейтралитет и свободу, Сербия должна быть значительно сильнее, подчеркнул Вучич в ходе визита на аэродром. Страна начала закупку беспилотников, истребителей и систем залпового огня, заявил он. Несмотря на это, Сербия делает ставку на отечественное производство вооружения, уточнил Вучич. По его словам, первые учения сербских беспилотников пройдут 20 апреля.
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