Вучич отреагировал на упущенный истребителями Сербии неопознанный объект

Вучич пообещал в следующий раз сбить цели над небом Сербии

Александр Вучич (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Силы ПВО Сербии будут сбивать неопознанные летательные объекты. Об этом сербский лидер Александр Вучич заявил, комментируя появление такого объекта в воздушном пространстве страны.

Неопознанный летательный объект был обнаружен 31 марта над сербским городом Валево. Для его перехвата задействовали два истребителя МиГ-29 ВВС Сербии, но цель быстро исчезла с радаров.

«В следующий раз ПВО уничтожат такую цель, чтобы определить, чья она», — прокомментировал инцидент Александр Вучич во время своего посещения аэродрома в Батайнице под Белградом.

Чтобы сохранить нейтралитет и свободу, Сербия должна быть значительно сильнее, подчеркнул Вучич в ходе визита на аэродром. Страна начала закупку беспилотников, истребителей и систем залпового огня, заявил он. Несмотря на это, Сербия делает ставку на отечественное производство вооружения, уточнил Вучич. По его словам, первые учения сербских беспилотников пройдут 20 апреля.