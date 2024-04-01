 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Вучич отреагировал на упущенный истребителями Сербии неопознанный объект

Вучич пообещал в следующий раз сбить цели над небом Сербии
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Силы ПВО Сербии будут сбивать неопознанные летательные объекты. Об этом сербский лидер Александр Вучич заявил, комментируя появление такого объекта в воздушном пространстве страны.

Неопознанный летательный объект был обнаружен 31 марта над сербским городом Валево. Для его перехвата задействовали два истребителя МиГ-29 ВВС Сербии, но цель быстро исчезла с радаров.

Сербские истребители упустили неопознанный объект
Общество
Истребители&nbsp;МиГ-29

«В следующий раз ПВО уничтожат такую цель, чтобы определить, чья она», — прокомментировал инцидент Александр Вучич во время своего посещения аэродрома в Батайнице под Белградом.

Чтобы сохранить нейтралитет и свободу, Сербия должна быть значительно сильнее, подчеркнул Вучич в ходе визита на аэродром. Страна начала закупку беспилотников, истребителей и систем залпового огня, заявил он. Несмотря на это, Сербия делает ставку на отечественное производство вооружения, уточнил Вучич. По его словам, первые учения сербских беспилотников пройдут 20 апреля.

Эрдоган проиграл «битву за Стамбул»?

Стали известны подробности убийства пилота, угнавшего вертолет на Украину

Папа римский предложил России и Украине обменяться пленными по формуле «всех на всех»

Кличко назвал переговоры или замораживание конфликта неправильным решением

Мэр Парижа заявила: «Спортсменам из России будут не рады на Олимпиаде». Что ответила Захарова?

Франция передаст Украине бронетранспортеры, которым более 40 лет

Путин подписал указ о весеннем призыве. Он пройдет по новым правилам

Два полицейских на капоте. МВД показало видео погони за ворами

Учёные рассказали почему пришли «самые теплые годы»

Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена Баффета
Теги
Сербия ПВО самолет Александр Вучич
Материалы по теме
Сербские истребители упустили неопознанный объект
Общество
В Сербии оценили ущерб от бомбардировок НАТО в €500 млрд
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
Банк России оценил объем операций россиян с криптовалютой Крипто, 11:50
«Покровский рудник» назвал размер помощи семьям погибших горняков Общество, 11:50
Отец террориста Мирзоева рассказал о планах сына вернуться в Таджикистан Общество, 11:39
Париж попросил Китай послать России «очень четкие сигналы» по Украине Политика, 11:39
Цена золота установила новый рекорд, почти добравшись до $2300 за унцию Инвестиции, 11:38
Бумаги X5 Group подорожали почти на 4% и обновили исторический максимум Инвестиции, 11:30
Путин поручил помочь одной компании разрабатывать защиту от дронов Политика, 11:23
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Как закупать ПО, если вендоры и дистрибьюторы блокируют поставки Pro, 11:19
Вучич отреагировал на упущенный истребителями Сербии неопознанный объект Политика, 11:18
В кафе в центре Воронежа произошел взрыв Общество, 11:13
В Амурской области прекратили искать 13 пропавших под обвалом горняков Общество, 10:59
Аналитики назвали округа Москвы с наибольшим предложением новостроек Недвижимость, 10:56
Для спокойных сборов по утрам: подборка квартир с двумя санузлами РБК и ПИК, 10:55
ФСБ предотвратила теракт в Ростовской области Политика, 10:50