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Бизнес ,  
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Представитель «Гранель» прокомментировал дело против владельца компании

Представитель «Гранель» прокомментировал дело против владельца компании
Ильшат Нигматуллин
Ильшат Нигматуллин (Фото: ГК «Гранель»)

В девелоперской группе «Гранель» знают об уголовном деле в отношении владельца компании Ильшата Нигматуллина. Об этом РБК сообщил представитель застройщика.

«Группа ознакомлена с этой информацией. Ведутся следственные мероприятия», — заявил собеседник РБК.

Компания не может дать подробные комментарии, подчеркнул представитель застройщика.

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Бизнес
Ильшат Нигматуллин

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили об уголовном деле в отношении владельца компании «Гранель» Ильшата Нигматуллина. Его обвинили по ч.5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на 7–12 лет).

По данным издания, бизнесмену избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Суд вынес решение 7 марта. Нигматуллин может приезжать в офис и перемещаться по городу днем, но вечером обязан находиться дома.

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Теги
уголовное дело девелопер взятка новости Гранель Ильшат Нигматуллин
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