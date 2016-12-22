Минтранс ответил на сообщения о планах повысить штраф за задержки рейсов

Минтранс прокомментировал информацию СМИ о том, что министерство прорабатывает вопрос о росте штрафов для авиакомпаний за задержки рейсов. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Планом мероприятий по повышению контроля за деятельностью авиакомпаний, повышению ответственности авиаперевозчиков и туроператоров перед пассажирами предусмотрены мероприятия по увеличению штрафа за задержку авиарейсов перед пассажирами», — говорится в сообщении министерства.

В настоящее время штраф за час просрочки составляет 25 руб., напомнили в ведомстве. Там добавили, что Минтрансом подготовлены предложения, которые были рассмотрены на заседании рабочей группы по авиации при общественном совете Минтранса с участием представителей Госдумы, Совета Федерации, Общероссийского объединения пассажиров, Роспотребнадзора и организаций гражданской авиации.

«Советом Федерации подготовлен проект федерального закона, предусматривающий установление штрафа за просрочку в размере 100 руб. Данный проект рассматривается Минтрансом совместно с представителями авиационной отрасли и в целом поддерживается», — отметили в пресс-службе.

При этом в Минтрансе считают, что размер штрафа за задержку рейсов не должен ставить под угрозу безопасность полетов, когда «перевозчик в погоне за сокращением расходов в связи с просрочкой осуществляет вылет в ущерб техническому обслуживанию воздушных судов».

9 апреля издание «Известия» сообщило, что Минтранс завершает работу над законопроектом, согласно которому штрафы за задержки рейсов для авиакомпаний вырастут в 14 раз. По данным газеты, штрафы должны вырасти с 25 до 339 руб. за один час задержки.