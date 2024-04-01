 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Итальянец Синнер выиграл «Мастерс» в Майами

Итальянский теннисист Синнер стал победителем «Мастерса» в Майами

Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира серии «Мастерс» в Майами (штат Флорида, США).

Он победил Григора Димитрова из Болгарии со счетом 6:3, 6:1.

Таким образом, 22-летний Синнер впервые в карьере станет второй ракеткой мира.

Даниил Медведев проиграл в полуфинале «Мастерса» в Майами
Спорт
Даниил Медведев

В полуфинале Синнеру уступил победитель турнира в Майами с призовым фондом почти $9 млн прошлого года — российский теннисист Дмитрий Медведев.

Под Киевом установили 10 тыс. «зубов дракона». Фото из космоса

Дипломаты из США и ЕС приняли участие в памятной акции у «Крокуса»

Песков ответил на слова Зеленского о переговорах

Большинство банков Армении перестали работать с картами «Мир»

В здании Бауманки загорелась кровля. Видео

Что происходит в приграничном городах и селах Белгородской области. Репортаж

В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в апреле 2024 года
Теги
Янник Синнер теннис
Материалы по теме
Медведев рассказал о несработавшем плане на матч с Синнером на «Мастерсе»
Спорт
Даниил Медведев проиграл в полуфинале «Мастерса» в Майами
Спорт
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
Два человека получили ранения при ударе Израиля по окрестностям Дамаска Политика, 02:24
В ООН ответили на идею Израиля расформировать БАПОР Политика, 02:06
Киселев в своей передаче напомнил о позиции Путина по смертной казни Общество, 01:46
Владелец Aliexpress начал разработку ракеты для экспресс-доставки заказов Технологии и медиа, 01:38
Катар зафрахтовал 19 газовозов в преддверии увеличения поставок СПГ Бизнес, 01:25
Эрдоган назвал выборы «критическими днями» демократии Политика, 01:21
Птичий грипп распространился на американских коров Общество, 01:10
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Итальянец Синнер выиграл «Мастерс» в Майами Спорт, 01:07
В России ужесточили правила перепланировки квартир Общество, 01:00
Новое правительство Палестины привели к присяге Политика, 00:48
В России с 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена в ГИБДД Общество, 00:31
Telegram запустил монетизацию для авторов каналов Технологии и медиа, 00:25
«Фонтанка» назвала Лапина кандидатом в главы нового военного округа Политика, 00:24
Глава МИД Армении заявил о стремлении укреплять отношения с США и ЕС Политика, 00:18