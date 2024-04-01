Итальянец Синнер выиграл «Мастерс» в Майами
Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира серии «Мастерс» в Майами (штат Флорида, США).
Он победил Григора Димитрова из Болгарии со счетом 6:3, 6:1.
Таким образом, 22-летний Синнер впервые в карьере станет второй ракеткой мира.
В полуфинале Синнеру уступил победитель турнира в Майами с призовым фондом почти $9 млн прошлого года — российский теннисист Дмитрий Медведев.
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