Итальянец Синнер выиграл «Мастерс» в Майами

Итальянский теннисист Синнер стал победителем «Мастерса» в Майами

Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира серии «Мастерс» в Майами (штат Флорида, США).

Он победил Григора Димитрова из Болгарии со счетом 6:3, 6:1.

Таким образом, 22-летний Синнер впервые в карьере станет второй ракеткой мира.

В полуфинале Синнеру уступил победитель турнира в Майами с призовым фондом почти $9 млн прошлого года — российский теннисист Дмитрий Медведев.