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В Южном Судане потерпел крушение грузовой самолет

Грузовой самолет разбился в аэропорту Малакаль в Южном Судане

Грузовой самолет Boeing 727 авиакомпании Cush Air потерпел крушение в аэропорту Малакаль в Южном Судане, сообщает Radio Tamazuj со ссылкой на представителя воздушной гавани.

Самолет приземлился в нескольких метрах до начала взлетно-посадочной полосы, в результате лопнули шины и пилот потерял управление. 

На борту находились семь человек, в том числе шесть членов экипажа, один пострадал, уточнил представитель аэропорта. Судно сильно повреждено и не подлежит ремонту, добавил он.

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В феврале 2024 года в аэропорту Белграда самолет при взлете задел фюзеляжем огни взлетно-посадочной полосы. Из-за неисправности судно не смогло выпустить закрылки и приземлось на высокой скорости. Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал.

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Теги
авиакатастрофа Южный Судан самолет
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