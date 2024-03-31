В Южном Судане потерпел крушение грузовой самолет
Грузовой самолет Boeing 727 авиакомпании Cush Air потерпел крушение в аэропорту Малакаль в Южном Судане, сообщает Radio Tamazuj со ссылкой на представителя воздушной гавани.
Самолет приземлился в нескольких метрах до начала взлетно-посадочной полосы, в результате лопнули шины и пилот потерял управление.
На борту находились семь человек, в том числе шесть членов экипажа, один пострадал, уточнил представитель аэропорта. Судно сильно повреждено и не подлежит ремонту, добавил он.
В феврале 2024 года в аэропорту Белграда самолет при взлете задел фюзеляжем огни взлетно-посадочной полосы. Из-за неисправности судно не смогло выпустить закрылки и приземлось на высокой скорости. Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал.
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