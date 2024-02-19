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В Белграде самолет при взлете задел огни взлетно-посадочной полосы. Видео

В Сербии самолет врезался в светотехническое оборудование при взлете

В Белграде самолет при взлете задел огни взлетно-посадочной полосы. Видео
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Самолет Embraer 195LR во время взлета задел фюзеляжем огни взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Белграда, сообщает Tango Six.

Самолет стартовал с середины ВПП и при взлете задел огни. Борт сделал несколько кругов и вернулся в аэропорт вылета. Из-за неисправности самолет не смог выпустить закрыли и приземлялся на высокой скорости, отмечает издание. Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал.

Tango Six уточняет, что речь идет о самолете Embraer 195L, который должен был совершить рейс Белград — Дюссельдорф. Он летает по регулярным маршрутам Air Serbia, однако не обслуживается авиакомпанией.

Embraer 195LR вмещает около 130 пассажиров.

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Сербия самолет аэропорты
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