В Белграде самолет при взлете задел огни взлетно-посадочной полосы. Видео
Самолет Embraer 195LR во время взлета задел фюзеляжем огни взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Белграда, сообщает Tango Six.
Самолет стартовал с середины ВПП и при взлете задел огни. Борт сделал несколько кругов и вернулся в аэропорт вылета. Из-за неисправности самолет не смог выпустить закрыли и приземлялся на высокой скорости, отмечает издание. Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал.
Tango Six уточняет, что речь идет о самолете Embraer 195L, который должен был совершить рейс Белград — Дюссельдорф. Он летает по регулярным маршрутам Air Serbia, однако не обслуживается авиакомпанией.
Embraer 195LR вмещает около 130 пассажиров.
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