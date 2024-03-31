В Татарстане семилетний ребенок утонул в бассейне
В одном из фитнес-клубов Казани в бассейне утонул семилетний ребенок, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.
«По предварительной информации, 7-летний ребенок утонул в бассейне одного из фитнес-клубов Советского района Казани», — говорится в сообщении.
Сначала прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим, а затем по ее инициативе было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК).
«Вечерняя Казань» пишет, что происшествие случилось в здании по улице Патриса Лумумбы, 44.
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