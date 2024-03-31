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В Татарстане семилетний ребенок утонул в бассейне

В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели ребенка в бассейне

В одном из фитнес-клубов Казани в бассейне утонул семилетний ребенок, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«По предварительной информации, 7-летний ребенок утонул в бассейне одного из фитнес-клубов Советского района Казани», — говорится в сообщении.

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Фото:Lisa S. Engelbrecht / Danita Delimont / Global Look Press

Сначала прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим, а затем по ее инициативе было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК).

«Вечерняя Казань» пишет, что происшествие случилось в здании по улице Патриса Лумумбы, 44.

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Теги
Татарстан Казань Дети бассейн фитнес-клубы уголовное дело
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