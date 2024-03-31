Вучич: Сербия начала закупать беспилотники, РСЗО и истребители

Вучич заявил о закупке дронов, РСЗО и истребителей

Сербия начала закупку вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня, беспилотников и истребителей, заявил президент страны Александр Вучич, передает Kurir.

«Мы в процессе приобретения нового вооружения, <...> но прежде всего делаем ставку на отечественное производство», — сказал он. По словам президента, сейчас власти инвестируют в армию больше, чем когда-либо раньше.

Вучич подчеркнул, что промышленность страны должна совершенствоваться, особенно в сфере производства дронов, а также анонсировал первые учения сербских беспилотников — они пройдут 20 апреля.

Вучич 31 марта прибыл на военный аэродром в Батайнице под Белградом. Его сопровождали глава Минобороны Милош Вучевич и премьер-министр Ана Брнабич. На аэродром также прибыл президент Республики Сербской Милорад Додик.