Вучич заявил о закупке дронов, РСЗО и истребителей
Сербия начала закупку вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня, беспилотников и истребителей, заявил президент страны Александр Вучич, передает Kurir.
«Мы в процессе приобретения нового вооружения, <...> но прежде всего делаем ставку на отечественное производство», — сказал он. По словам президента, сейчас власти инвестируют в армию больше, чем когда-либо раньше.
Вучич подчеркнул, что промышленность страны должна совершенствоваться, особенно в сфере производства дронов, а также анонсировал первые учения сербских беспилотников — они пройдут 20 апреля.
Вучич 31 марта прибыл на военный аэродром в Батайнице под Белградом. Его сопровождали глава Минобороны Милош Вучевич и премьер-министр Ана Брнабич. На аэродром также прибыл президент Республики Сербской Милорад Додик.
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