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Вице-премьера Чувашии уволили после сообщений о задержании за взятку

В Чувашии уволили вице-премьера Павла Данилова после данных о задержании
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Павел Данилов (Фото: пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики)

В Чувашии уволили вице-премьера местного правительства Павла Данилова. Указ опубликован на сайте нормативно-правовых актов республики. ТАСС и Mash сообщили о задержании Данилова по подозрению в коррупции.

«Освободить Данилова Павла Владимировича от должности заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики и уволить 31 марта 2024 г. по инициативе работника согласно пункту 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса России», — говорится в тексте указа.

На своей странице во «ВКонтакте» 30 марта Данилов рассказывал о завершении плана по развитию Чебоксарской агломерации и новом «ответственном проекте». «Теперь самый сложный этап — реализация. Уверен, что Правительство Республики и Главы администраций с этой задачей справятся. Желаю успехов. А для меня это — «дембельский аккорд». Был рад работать с Вами. Впереди новый и ответственный проект», — написал бывший вице-премьер, не уточнив, чем будет заниматься.

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На следующий день источник ТАСС в правоохранительных органах Чувашии и телеграм-канал Mash сообщили о задержании Данилова в Москве. По информации Mash, чиновник получил взятку от руководителя компании «АО «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» Алексея Антонова. Директора компании-застройщика тоже задержали.

Вице-премьером Чувашии Данилов стал в сентябре 2023 года. До этого он возглавлял министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства Чувашии, в Следственный комитет России и столичное управление СК.

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Чувашия вице-премьер увольнение взятка новости Москва задержание
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