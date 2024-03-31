Вице-премьера Чувашии уволили после сообщений о задержании за взятку
В Чувашии уволили вице-премьера местного правительства Павла Данилова. Указ опубликован на сайте нормативно-правовых актов республики. ТАСС и Mash сообщили о задержании Данилова по подозрению в коррупции.
«Освободить Данилова Павла Владимировича от должности заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики и уволить 31 марта 2024 г. по инициативе работника согласно пункту 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса России», — говорится в тексте указа.
На своей странице во «ВКонтакте» 30 марта Данилов рассказывал о завершении плана по развитию Чебоксарской агломерации и новом «ответственном проекте». «Теперь самый сложный этап — реализация. Уверен, что Правительство Республики и Главы администраций с этой задачей справятся. Желаю успехов. А для меня это — «дембельский аккорд». Был рад работать с Вами. Впереди новый и ответственный проект», — написал бывший вице-премьер, не уточнив, чем будет заниматься.
На следующий день источник ТАСС в правоохранительных органах Чувашии и телеграм-канал Mash сообщили о задержании Данилова в Москве. По информации Mash, чиновник получил взятку от руководителя компании «АО «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» Алексея Антонова. Директора компании-застройщика тоже задержали.
Вице-премьером Чувашии Данилов стал в сентябре 2023 года. До этого он возглавлял министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства Чувашии, в Следственный комитет России и столичное управление СК.
Под Киевом установили 10 тыс. «зубов дракона». Фото из космоса
Дипломаты из США и ЕС приняли участие в памятной акции у «Крокуса»
Песков ответил на слова Зеленского о переговорах
Большинство банков Армении перестали работать с картами «Мир»
В здании Бауманки загорелась кровля. Видео
Что происходит в приграничном городах и селах Белгородской области. Репортаж
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в апреле 2024 года