В Ростове-на-Дону загорелся двухэтажный склад

В Ростове-на-Дону произошел пожар на двухэтажном складе

Video

В Ростове-на-Дону произошел пожар на двухэтажном складе, загорелось соседнее здание, сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание началось на складе в Левенцовском микрорайоне, затем огонь охватил кровлю и перекинулся на крышу соседнего помещения. Площадь пожара — 800 кв. м. В тушении участвуют 50 специалистов и 16 единиц техники.

Спустя примерно 30 минут после начала пожара МЧС сообщило о локализации возгорания.

30 марта загорелась крыша здания Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Телеграм-канал SHOT писал, что загорелся чердак в четырехэтажном здании в Бригадирском переулке, где находится библиотечный комплекс университета. По данным ТАСС, пожар локализовали на 40 кв. м.