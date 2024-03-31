В Ростове-на-Дону загорелся двухэтажный склад
В Ростове-на-Дону произошел пожар на двухэтажном складе, загорелось соседнее здание, сообщила пресс-служба МЧС.
Возгорание началось на складе в Левенцовском микрорайоне, затем огонь охватил кровлю и перекинулся на крышу соседнего помещения. Площадь пожара — 800 кв. м. В тушении участвуют 50 специалистов и 16 единиц техники.
Спустя примерно 30 минут после начала пожара МЧС сообщило о локализации возгорания.
30 марта загорелась крыша здания Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Телеграм-канал SHOT писал, что загорелся чердак в четырехэтажном здании в Бригадирском переулке, где находится библиотечный комплекс университета. По данным ТАСС, пожар локализовали на 40 кв. м.
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