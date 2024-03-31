СК завел уголовное дело после пропажи двух подростков в Башкирии

В Башкирии завели дело после пропажи двух подростков

Фото: Олег Яковлев / РБК

В Уфе возбудили уголовное дело после исчезновения двух подростков 13 и 14 лет, их не могут найти второй день, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Башкирии.

По данным следствия, Павел и Дамир днем 30 марта ушли из дома и направились в лес вблизи детского оздоровительного лагеря «Чайка» на улице Шафиева, после чего перестали выходить на связь.

«Поиски родителей не увенчались успехом, после чего они обратились в правоохранительные органы. В ходе организованных поисковых мероприятий обнаружены рюкзаки несовершеннолетних в лесном массиве вблизи реки Белой», — сообщила пресс-служба СК.

Как пишет портал ufa1.ru, пропавшие подростки — давние друзья, 30 марта у них были соревнования по скалолазанию, после которых они решили устроить пикник, предупредив об этом родителей. Подростки пошли в лес у лагеря «Чайка», куда раньше ходили с родителями, но после 16:00 перестали выходить на связь.

Детей искали всю ночь, утром 31 марта сотрудники МВД, МЧС и УГЗ (управление гражданской защиты) нашли рюкзаки подростков на улице Шестая пристань — она расположена на берегу реки Белой, примерно в 2 км от лагеря.

Спасатели проехались вдоль береговой линии реки, но следов присутствия детей не нашли. К поискам подключились водолазы, они обследовали 6 тыс. кв. м акватории, детей они тоже не нашли. Местность также обследовали с помощью беспилотника.

Ufa1.ru отмечает, что уголовное дело было заведено по статье об убийстве.