Экскаватор строит реку: последствия паводка в Севастополе. Видео
В Севастополе из-за сильных дождей паводком подтопило несколько десятков домов и дачных участков. Из домов были эвакуированы 19 человек, но есть и те, кто отказался от переезда, говорят спасатели на появившемся видео.
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