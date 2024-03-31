Захарова предложила объявить французской продукции, что ей будут не рады

Мария Захарова (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Представитель российского МИДа Мария Захарова предложила выбрать французскую продукцию, которая широко представлена в России, и заявить, что «ей будут не рады». Она подчеркнула, что в стране есть «огромный выбор того, чем ряд французских товаров можно заменить». Так она отреагировала на слова мэра Парижа Анн Идальго, которая сказала, что российским и белорусским спортсменам «не будут рады» в столице Франции.

«Еще одно такое заявление, и представители французского бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа, вслед за фермерами», — пригрозила Захарова.

Представитель российского МИДа также поздравила мэра Идальго и «всю русофобскую прослойку нынешних французский властей» с «праздником» — днем взятия Парижа русской армией в 1814 году. «В свое время их предшественники не оценили миролюбия России и жестоко за это поплатились. Мы за мир и сотрудничество, но на равноправной основе», — подчеркнула Захарова.

Ранее мэр Парижа во время визита в Киев заявила, что спортсменам из России и Белоруссии не будут рады на Олимпийских играх, которые в этом году пройдут в столице Франции. «А украинским спортсменам и всему украинскому народу хочу сказать, что мы их очень сильно поддерживаем», — сказала она.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, позднее на тех же площадках состоится Паралимпиада (с 28 августа по 8 сентября). Международный олимпийский комитет сообщил, что на Играх в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 российских спортсменов, при этом они не примут участия в параде атлетов на церемонии открытия.