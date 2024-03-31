В ЛНР показали подземный город для возвращающихся с передовой военных
Российские военные построили в Луганской народной республике (ЛНР) подземный город — комплекс для восстановления возвращающихся с передовой военнослужащих. Об этом сообщили «РИА Новости».
Комплекс расположили под землей для безопасности. Там военнослужащие, вернувшиеся с передовой, могут помыться, постирать одежду, подстричься и получить четырехразовое горячее питание.
Кадры подземного города показали журналисту подразделения службы тыла 2-го армейского корпуса Южного военного округа. Один из военнослужащих показал склад с продуктами, затем горячий цех и переход из него в столовые. Внутри подземных помещений, по словам военного, развешаны рисунки детей-сирот из интернатов ЛНР.
Минобороны России регулярно отчитывается о происходящем в зоне военной операции, в том числе в ЛНР. В частности, в течение недели, 25–30 марта, по данным ведомства, подразделения группировки российских войск «Запад» нанесли поражение семи механизированным бригадам ВСУ и четырем бригадам территориальной обороны в районах населенных пунктов Ивановка в Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва в ЛНР.
Кроме того, в течение недели российские военные нанесли поражение формированиям шести штурмовых, двух аэромобильных, танковой и девяти механизированных бригад ВСУ. Это произошло в районах населенного пункта Белогоровка в ЛНР, а также возле Клещеевки, Курдюмовки, Андреевки, Максимильяновки, Новомихайловки, Парасковеевки, Спорного и Часова Яра в Донецкой народной республике.
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