МВД: в Турции задержали свыше 50 подозреваемых в связях с ИГ

В Турции задержали свыше 50 подозреваемых в связях с ИГ

Спецслужбы Турции задержали 51 человека по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая.

«В рамках операций, которые проводились в течение четырех дней в 21 провинции, задержан 51 человек по подозрению в связях с террористической организацией ИГ», — написал министр в соцсети X.

В операции принимали участие провинциальные управления полиции, их координировали прокуратура, главное управление безопасности, разведывательное управление и департамент по борьбе с терроризмом. Больше всего подозреваемых в связях с ИГ задержали в провинции Анкара — десять человек.

Турецкие силовики регулярно проводят операции по поимке предполагаемых террористов. В ходе такого рейда в начале февраля в 33 провинциях были задержаны в общей сложности 147 человек. «Наша борьба с терроризмом будет продолжаться решительно до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист», — пообещал тогда глава МВД.

В конце февраля антитеррористическую операцию провели в пяти провинциях, включая Измир, задержали восемь человек. У них изъяли шесть мобильных телефонов и столько же SIM-карт, компьютер, пять запрещенных книг, пистолет, дробовик и 105 патронов.