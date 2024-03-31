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Умер актер из «Приключений Сабрины» и «Поколения «Ви» Чэнс Пердомо

Умер актер из сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» Чэнс Пердомо
Чэнс Пердомо
Чэнс Пердомо (Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images)

Американо-британский актер Чэнс Пердомо погиб в результате аварии. Об этом сообщил американский журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на представителей артиста.

Пердомо было 27 лет. Молодой человек разбился на мотоцикле.

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Майкл Эммет Уолш в фильме &laquo;Бегущий по лезвию&raquo;

Чэнс Пердомо родился в Лос-Анджелесе, но вырос в Саутгемптоне в Великобритании, куда переехал вместе с матерью. Изучать актерское мастерство он начал в Национальном молодежном театре Лондона.

Артист снимался в серии романтических драм «После». Также он исполнил роли в сериалах «Леденящие душу приключения Сабрины» и «Поколение «Ви».

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