Умер актер из «Приключений Сабрины» и «Поколения «Ви» Чэнс Пердомо
Американо-британский актер Чэнс Пердомо погиб в результате аварии. Об этом сообщил американский журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на представителей артиста.
Пердомо было 27 лет. Молодой человек разбился на мотоцикле.
Чэнс Пердомо родился в Лос-Анджелесе, но вырос в Саутгемптоне в Великобритании, куда переехал вместе с матерью. Изучать актерское мастерство он начал в Национальном молодежном театре Лондона.
Артист снимался в серии романтических драм «После». Также он исполнил роли в сериалах «Леденящие душу приключения Сабрины» и «Поколение «Ви».
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