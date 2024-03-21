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Умер актер из «Бегущего по лезвию» Майкл Эммет Уолш

Умер американский актер Майкл Эммет Уолш из «Бегущего по лезвию»
Майкл Эммет Уолш в фильме &laquo;Бегущий по лезвию&raquo;
Майкл Эммет Уолш в фильме «Бегущий по лезвию» (Фото: Norman Lear / Tandem Productions)

Американский актер Майкл Эммет Уолш умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на его агента Сэнди Джозеф.

Актер умер в больнице в городе Сент-Олбанс в штате Вермонт. Причиной смерти Уолша стала остановка сердца.

Майкл Эммет Уолш родился 22 марта 1935 года в Огденсбурге, штат Нью-Йорк, вырос в сельской местности Вермонта. Он начал карьеру в сериалах в конце 1960-х годов, прежде чем получить роли в фильмах, например, «Маленький большой человек» (Little Big Man) и «Бегство с планеты обезьян» (Escape from the Planet of the Apes).

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В 1960–1970-х Уолш снимался в таких популярных американских сериалах, как «Бонанца» (Bonanza), «Все в семье» (All in the Family), «МакМиллан и жена» (McMillan & Wife). Среди ролей актера в кино — драма «Обыкновенные люди» (Ordinary People) 1980 года, получившая четыре премии «Оскар» и пять премий «Золотой глобус», а также «Бегущий по лезвию» (Blade Runner, 1982) режиссера Ридли Скотта.

Уолш также работал актером озвучивания, появился в нескольких бродвейских постановках. В 1979 году он основал образовательный фонд, предоставляющий стипендии студентам в Вермонте.

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