Байден напомнил о предложении Трампу сыграть в гольф

Президент США Джо Байден в шутливой форме напомнил своему предшественнику Дональду Трампу о предложении поиграть в гольф. Об этом Байден написал в соцсети Х (Twitter).

«Дональд, мое предложение поиграть в гольф в силе. Я позволю тебе сократить игру на три удара, если ты будешь нести собственную сумку», — написал президент США.

28 марта во время мероприятия по сбору средств на президентскую кампанию американский телеведущий Стивен Кольбер в беседе с президентом пошутил, что Байден ни разу не выигрывал чемпионат по гольфу, который Трамп устраивает в своей резиденции в Палм-Бич.

Байден в ответ рассказал, что приглашал Трампа сыграть в гольф. Политик предложил партию Трампу после победы пследнего на выборах президента 2016 года.

5 ноября 2024 года в США пройдут выборы президента. Согласно недавнему опросу The New York Times, 43% зарегистрированных избирателей выразили готовность проголосовать за Байдена, 48% — за Трампа.