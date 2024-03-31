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Политика ,  
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В результате взрыва автомобиля на севере Сирии погибли восемь человек

В результате взрыва автомобиля на севере Сирии погибли не менее восьми человек

В результате взрыва автомобиля в сирийском городе Аазаз погибли не менее восьми человек. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным телеканала, ранения получили 23 человека. Reuters сообщает о 30 пострадавших.

Журналисты Al Arabiya отмечают, что взрыв произошел в зонах влияния протурецких группировок, а город Аазаз находится рядом с сирийско-турецкой границей. 

Автомобиль взорвали после окончания поста во время мусульманского месяца Рамадан, сообщает Reuters.

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Архивное фото

В январе 2017 года в результате взрыва бензовоза в Аазазе погибли более 100 человек.

Заминированный грузовик подорвали в городе в августе 2021 года. В результате пострадали не менее семи мирных жителей, которые доставлены в больницу.

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Сирия боевики взрыв автомобиля
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