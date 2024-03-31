Гладков сообщил о прибытии 220 белгородских детей в Югру
В Ханты-Мансийский округ прибыли 220 детей из Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Наши дети прилетели в Югру. Всего 220 человек. В Ханты-Мансийске остановились 86 наших ребят», — говорится в сообщении.
По пути в регион дети побывали в Москве и посетили выставку «Россия» на ВДНХ, отметил Гладков. В Ханты-Мансийском округе для них также подготовили культурную программу, добавил он.
По словам Гладкова, с 1 апреля белгородские дети пойдут в школы Ханты-Мансийского округа.
Белгородская области регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. В марте число прилетов увеличилось, 19 марта Гладков сообщил, что из региона эвакуируют 9 тыс. детей.
О готовности принять юных жителей Белгородской области заявили власти нескольких регионов. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пообещал подготовить условия для выезда в регион 1,5 тыс. белгородских детей. Около 500 ребят готовы были принять в Подмосковье.
О вывозе детей Белгородская область договорилась с Дагестаном, Чечней, Астраханской, Самарской, Ленинградской областями и другими. 27 марта власти ХМАО заявили, что примут более 200 белгородских детей.
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