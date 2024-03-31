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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о прибытии 220 белгородских детей в Югру

Гладков: в Югру прибыли 220 белгородских детей
Сюжет
Военная операция на Украине

В Ханты-Мансийский округ прибыли 220 детей из Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Наши дети прилетели в Югру. Всего 220 человек. В Ханты-Мансийске остановились 86 наших ребят», — говорится в сообщении.

По пути в регион дети побывали в Москве и посетили выставку «Россия» на ВДНХ, отметил Гладков. В Ханты-Мансийском округе для них также подготовили культурную программу, добавил он.

По словам Гладкова, с 1 апреля белгородские дети пойдут в школы Ханты-Мансийского округа.

Гладков объявил об эвакуации 9 тыс. детей из Белгородской области
Политика
Вячеслав Гладков (в центре)

Белгородская области регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. В марте число прилетов увеличилось, 19 марта Гладков сообщил, что из региона эвакуируют 9 тыс. детей.

О готовности принять юных жителей Белгородской области заявили власти нескольких регионов. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пообещал подготовить условия для выезда в регион 1,5 тыс. белгородских детей. Около 500 ребят готовы были принять в Подмосковье.

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О вывозе детей Белгородская область договорилась с Дагестаном, Чечней, Астраханской, Самарской, Ленинградской областями и другими. 27 марта власти ХМАО заявили, что примут более 200 белгородских детей.

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Белгород Югра Дети Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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