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В Малайзии подожгли магазин, продававший носки с надписью «Аллах»

В Малайзии неизвестные подожгли в магазин, продававший носки с надписью «Аллах»

В Малайзии неизвестные бросили коктейль Молотова в один из магазинов сети KK Super Mart, в результате тот загорелся, передает Al Jazeera со ссылкой на местную полицию.

Магазин подвергся атаке 30 марта, через несколько дней после того, как основателю сети Чай Ки Кану, его жене Ло Сью Муи и другим топ-менеджерам предъявили обвинения в оскорблении чувств верующих из-за продажи носков с надписью «Аллах», отмечает телеканал. Свою вину они не признали.

Магазин расположен города Куантан на востоке Малайзии. Как сообщил начальник местной полиции Ван Мохамад Захари Ван Бусу, в результате пожара никто не пострадал.

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Фото:Hasnoor Hussain / EPA / ТАСС

Полиция расследует нападение и допускает, что оно «может быть связано с инцидентом с носками со словом «Аллах», сказал он.

Носки поступили в продажу во время священного месяца Рамадан, что, в частности, возмутило некоторых мусульман, передает Al Jazeera. В Малайзии ислам исповедуют более двух третей населения, в том числе некоторые представители национальных меньшинств, отмечает канал.

KK Super Mart — вторая по величине сеть минимаркетов в Малайзии. На фоне скандала компания извинилась торговлю носками и приняла меры для прекращения их продажи. Кроме того, по информации Al Jazeera, KK Super Mart подала в суд на поставщика носков: компания обвинила его в саботаже и причинении репутационного ущерба. Поставщик Xin Jian Chang также принес извинения.

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Теги
Малайзия Пожар магазин носки оскорбление чувств верующих
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