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Король Малайзии осудил сеть мини-маркетов за название носков

Король Малайзии призвал к расследованию из-за носков с надписью «Аллах»
Фото: Hasnoor Hussain / EPA / ТАСС
Фото: Hasnoor Hussain / EPA / ТАСС

Король Малайзии Ибрагим Исмаил осудил сеть мини-маркетов и призвал к расследованию после того, как в одном из магазинов в продаже обнаружились несколько пар носков с надписью «Аллах».

«Независимо от того, было ли это сделано намеренно или нет, было ли оно импортировано или произведено на местной фабрике, я хочу, чтобы правоохранительные органы провели расследование и приняли строгие меры в соответствии с существующими законами», — цитирует его слова пресс-служба короля в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Король Малайзии также назвал абсурдом то, что компания нечувствительна к таким вопросам.

«Мы уже долгое время живем в плюралистической стране. Нельзя допускать такого рода ошибок в религиозном и расовом вопросе и позволять им повторяться», — заявил он.

Носки с надписью « Аллах» продавались в одном из магазинов местной сети KK Super Mart. Это вызвало общественное возмущение после того, как фотографии носков распространились в социальных сетях, пишет South China Morning Post.

Некоторые мусульмане посчитали одежду оскорбительной, тем более что продажа носков происходила во время Рамадана.

KK Super Mart принес свои извинения. «Мы серьезно относимся к этому вопросу. Были приняты немедленные меры, чтобы остановить продажу указанных носков», — говорится в заявлении компании. Там также сообщили, что в магазине было только пять пар таких носков.

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Поставщик Xin Jian Chang также принес извинения, заявив, что «проблемные носки были частью более крупной партии из 18 800 пар», заказанных у компании, базирующейся в Китае.

В Малайзии McDonald's подал в суд в связи с бойкотом из-за Израиля
Бизнес
Фото:Fazry Ismail / EPA / ТАСС

В конце декабря 2023 года владелец McDonald's в Малайзии подал иск на $1,3 млн к движению Boycott, Divestment and Sanctions (BDS), призывающему бойкотировать западные компании из-за их предполагаемой поддержки действий Израиля в секторе Газа.

BDS ранее опубликовала в соцсетях серию постов, которые, предположительно, связывали сеть ресторанов с израильской «геноцидальной войной против палестинцев в Газе». Таким образом, утверждает Gerbang Alaf Restaurants Sdn Bhd, которая является лицензиатом McDonald's в Малайзии, движение подстрекало общественность к бойкоту заведений, что привело к потере прибыли и сокращению рабочих мест, в том числе из-за закрытия и сокращения часов работы торговых точек.

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Теги
Малайзия носки расследование мусульмане
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