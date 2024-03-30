В Тихвине задержали сварщика за комментарий о теракте в «Крокусе»
В Ленинградской области задержали жителя Тихвина по подозрению в оправдании терроризма из-за комментария в социальных сетях, сообщают «Фонтанка», 78.ru и «Мойка 78».
Комментарий касался теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», уточняют издания. По данным «Фонтанки» и «78», мужчина оставил его в группе «ВКонтакте» «Подслушано | Тихвин».
Задержанный написал комментарий в ночь на 29 марта, пишет «Фонтанка». Сам пост был опубликован неделей ранее, уточняет «78». Кроме основной фразы в комментарии содержался неуместный смайлик, пишет газета.
Фамилия в профиле автора комментария изменена, отмечает издание. Пользователя нашли и доставили в отдел полиции. Задержанным оказался уроженец Башкортостана, по данным «Фонтанки» и «Мойки 78», мужчина работает сварщиком.
Как сообщили оба издания, в беседе с полицией он пояснил, что хотел указать на излишнюю эмоциональность людей в комментариях. Мужчина признал вину и раскаялся, его отпустили под обязательство о явке. Уголовное дело против него не возбуждали.
В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РБК сообщили, что не располагают информацией о случившемся.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта: вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям. Затем они подожгли здание и скрылись. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, еще более 550 пострадали.
Ответственность за атаку взяло на себя афганское крыло «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России). ФСБ сообщила, что всего в рамках дела были задержаны 12 человек. Арестованы десять из них, в том числе четверо непосредственных исполнителей — граждане Таджикистана.