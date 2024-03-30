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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В Тихвине задержали сварщика за комментарий о теракте в «Крокусе»

В Тихвине задержали сварщика за комментарий о теракте в «Крокус Сити Холле»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Выступление оркестра под управлением Валерия Гергиева у стихийного мемориала возле &laquo;Крокус Сити Холла&raquo; в память о жертвах теракта 22 марта 2024&nbsp;года
Выступление оркестра под управлением Валерия Гергиева у стихийного мемориала возле «Крокус Сити Холла» в память о жертвах теракта 22 марта 2024 года (Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»)

В Ленинградской области задержали жителя Тихвина по подозрению в оправдании терроризма из-за комментария в социальных сетях, сообщают «Фонтанка», 78.ru и «Мойка 78».

Комментарий касался теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», уточняют издания. По данным «Фонтанки» и «78», мужчина оставил его в группе «ВКонтакте» «Подслушано | Тихвин».

Задержанный написал комментарий в ночь на 29 марта, пишет «Фонтанка». Сам пост был опубликован неделей ранее, уточняет «78». Кроме основной фразы в комментарии содержался неуместный смайлик, пишет газета.

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Фамилия в профиле автора комментария изменена, отмечает издание. Пользователя нашли и доставили в отдел полиции. Задержанным оказался уроженец Башкортостана, по данным «Фонтанки» и «Мойки 78», мужчина работает сварщиком.

Как сообщили оба издания, в беседе с полицией он пояснил, что хотел указать на излишнюю эмоциональность людей в комментариях. Мужчина признал вину и раскаялся, его отпустили под обязательство о явке. Уголовное дело против него не возбуждали.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РБК сообщили, что не располагают информацией о случившемся.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта: вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям. Затем они подожгли здание и скрылись. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, еще более 550 пострадали.

Ответственность за атаку взяло на себя афганское крыло «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России). ФСБ сообщила, что всего в рамках дела были задержаны 12 человек. Арестованы десять из них, в том числе четверо непосредственных исполнителей — граждане Таджикистана.

Теги
задержание оправдание терроризма терроризм теракт Крокус Сити Холл Тихвин Ленинградская область
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