 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Польские пограничники подняли тревогу из-за ухода отары овец на Украину

Польские пограничники подняли тревогу из-за перехода овцами границы с Украиной

Польские пограничники подняли тревогу из-за ухода отары овец на Украину
Video

Стадо овец перешло польско-украинскую границу неподалеку от села Корчова на юго-востоке Польши, их засекли мониторинговые приборы польской погранслужбы, сообщает RMF24 со ссылкой на Бещадское пограничное подразделение (BOSG).

Овцы ночью пересекли границу в направлении Украины на охраняемом участке неподалеку от КПП. «Необычное пересечение» линии зарегистрировали приборы, которые оповестили пограничников о подозрительных фигурах. В них силовики опознали овец.

Животные, перейдя границу, стали пастись на лугу. Пограничники нашли владельца отары и выдали ему предупреждение. Тот смог вернуть отару обратно в Польшу.

Лукашенко с собачкой на руках обсудил с военными положение на границе
Политика

Как сообщил радиостанции лейтенант Петр Закиелаж, та же отара двумя неделями ранее выходила на приграничную дорогу, однако тогда не стала переходить границу.

КПП Корчова, недалеко от которого произошел инцидент, расположен на границе Польши и Львовской области Украины.

Читайте на РБК Pro
«Один из худших кошмаров». Какой ущерб нанесло падение моста в Балтиморе
Какие российские компании используют нейросети и что это им дает
Провалы в памяти: когда забывчивость становится тревожным сигналом
Двойные налоги и низкие ставки: что сдерживает развитие фриланса в России

СК раскрыл новые подробности об организаторах теракта в «Крокусе»

Главком ВСУ назвал сложной ситуацию на фронте

В Белгороде дрон атаковал жилой дом. Фото

Вор в законе Шакро Молодой вышел на свободу по УДО

Премьер Польши Дональд Туск заявил о наступлении «предвоенной эпохи»

Выживший в «Крокусе» мужчина нашел пулю в спине на следующий день после теракта

Библиотека Гарварда сняла с книги XIX века переплет из человеческой кожи. Фото

Лавров оценил китайский мирный план урегулирования конфликта на Украине

Россия и США обменялись пословицами о навозе и мыле

Теги
Польша Украина овцы животные скот пересечение границы
Материалы по теме
Путин поручил ФСБ наращивать боевые возможности пограничников
Политика
Лукашенко с собачкой на руках обсудил с военными положение на границе
Политика
Франция и Польша выступили за ужесточение импорта зерна с Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
«Спартак» повторил свою худшую серию без голов в чемпионатах России Спорт, 21:36
Во дворце правительства Перу прошли обыски из-за дела против президента Политика, 21:33
В Тихвине задержали сварщика за комментарий о теракте в «Крокусе» Общество, 21:32
Польские пограничники подняли тревогу из-за ухода отары овец на Украину Общество, 21:25
«Спартак» сыграл нулевую ничью с одним из аутсайдеров чемпионата России Спорт, 20:59
Экс-сотрудника внутренней разведки Австрии арестовали по делу Wirecard Политика, 20:56
Головин вошел в тройку лучших ассистентов сезона в чемпионате Франции Спорт, 20:51
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Головин вошел в тройку лучших ассистентов сезона в чемпионате Франции Спорт, 20:51
В Кургане решили экстренно эвакуировать аварийный дом Общество, 20:42
У «Крокуса» в память о жертвах теракта выступил оркестр Гергиева Общество, 20:35
Кухня-ниша: как освободить место в квартире при помощи планировки РБК и ПИК, 20:22
Ковальчук заявил об отсутствии сожалений о переходе в «Спартак» Спорт, 20:17
Суды Петербурга за неделю решили выдворить из России более 400 мигрантов Общество, 20:15
В Баварии раскритиковали легализацию марихуаны в преддверии Октоберфеста Общество, 20:09