Польские пограничники подняли тревогу из-за ухода отары овец на Украину
Стадо овец перешло польско-украинскую границу неподалеку от села Корчова на юго-востоке Польши, их засекли мониторинговые приборы польской погранслужбы, сообщает RMF24 со ссылкой на Бещадское пограничное подразделение (BOSG).
Овцы ночью пересекли границу в направлении Украины на охраняемом участке неподалеку от КПП. «Необычное пересечение» линии зарегистрировали приборы, которые оповестили пограничников о подозрительных фигурах. В них силовики опознали овец.
Животные, перейдя границу, стали пастись на лугу. Пограничники нашли владельца отары и выдали ему предупреждение. Тот смог вернуть отару обратно в Польшу.
Как сообщил радиостанции лейтенант Петр Закиелаж, та же отара двумя неделями ранее выходила на приграничную дорогу, однако тогда не стала переходить границу.
КПП Корчова, недалеко от которого произошел инцидент, расположен на границе Польши и Львовской области Украины.
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