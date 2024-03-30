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Общество ,  
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В Кургане решили экстренно эвакуировать аварийный дом

В Кургане эвакуируют аварийный жилой дом
Фото: Администрация города Кургана
Фото: Администрация города Кургана

Власти Кургана эвакуируют жителей многоквартирного дома, у которого обнаружили признаки аварийности, сообщили 45.ru в администрации города.

Речь идет о жилом доме по адресу: ул. Красномаячная, 62а. По данным сервиса 2ГИС, в нем пять этажей.

Жителей дома отселяют на время ремонта, уточнили в администрации. Там пояснили, что здание стало аварийным из-за незаконного переустройства систем водоснабжения и водоотведения в квартирах. Кроме того, состояние дома ухудшилось из-за слива жидких бытовых отходов в подвал.

«На период ремонта собственники и граждане, проживающие в доме по договорам социального найма, будут отселены. Всем, у кого нет других помещений, предложены помещения маневренного жилищного фонда и гостиницы», — сообщил собеседник издания. Также им предоставят транспорт для перевозки вещей.

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Фото:Артем Ленц / ТАСС

Источник уточнил, что после ремонта дом можно будет безопасно эксплуатировать и жителям разрешат вернуться в квартиры.

URA.ru пишет со ссылкой на жильцов, что расселение начнется только 31 марта, людям дали два дня на сбор вещей.

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РБК направил запрос в администрацию Кургана.

Накануне в администрации города сообщили, что в доме меняют сети канализации, водоснабжения и проводят отделочные работы, отмечает 45.ru.

Дом обслуживает муниципальная компания «Прометей», ремонт делают за счет субсидий из областного бюджета. Подрядчик уже отчитался, что работы на коммуникациях дома подходят к концу, пишет издание.

Как уточнили в пресс-службе администрации Кургана, уже отремонтированы системы горячего, холодного водоснабжения и канализации, требуется лишь заменить отдельные стояки. Также рабочие занимаются отделкой помещений общего пользования.

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Теги
аварийные дома Курганская область Курган эвакуация новости
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