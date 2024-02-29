Путин поручил запустить новую программу расселения аварийного жилья
Президент Владимир Путин поручил разработать новую программу расселения из аварийного жилья. По его словам, российские регионы существенно нарастили темп расселения аварийного жилья, за последние 16 лет в новые квартиры переехали более миллиона человек.
«Прошу правительство подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья», — сказал Путин в послании Федеральному собранию. Президент отметил, что с 2008 года из аварийного жилья расселили 1,7 млн человек.
«В предстоящие шесть лет важно не снижать такую динамику», — подчеркнул Путин. Он отметил, что власти будут «наращивать темпы модернизации коммунальной инфраструктуры, до 2030 года на эти цели будет направлено 3,5 трлн руб., включая частные компании».
В 2023 году компания «Фонд развития территорий» в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья перечислила в регионы 15,8 млрд руб. Всего с начала года фонд одобрил перечисление более 72,4 млрд, а за все время существования нацпроекта «Жилье и городская среда», то есть с 2019 года, — 414,8 млрд.
В частности, по итогам 11 месяцев 2022 года аварийное жилье покинули более 152 тыс. россиян, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Премьер-министр Италии Мелони рассказала о своих тайных мечтах
Пашинян объяснил решение о заморозке участия в ОДКБ
Дуров пообещал владельцам Telegram-каналов 50% от стоимости рекламы
Приднестровье обратилось к России за помощью. Подробности
В Мексике началось извержение вулкана. Видео
В Подмосковье электричка сошла с рельсов. Видео
Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к риску «более масштабной войны»
ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка
В России анонсировали продажи электрического кроссовера. Цена в Китае – 1,1 млн руб.
Samsung показал надеваемый на запястье смартфон. Видео
Считаем дивиденды «Сбера». Сколько банк заплатит за 2023 год?
Биржевая цена какао-бобов зашкаливает. Что случилось?
МВД попросило заочно арестовать блогера-миллионника. В чем его обвиняют?