Путин поручил запустить новую программу расселения аварийного жилья

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Президент Владимир Путин поручил разработать новую программу расселения из аварийного жилья. По его словам, российские регионы существенно нарастили темп расселения аварийного жилья, за последние 16 лет в новые квартиры переехали более миллиона человек.

«Прошу правительство подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья», — сказал Путин в послании Федеральному собранию. Президент отметил, что с 2008 года из аварийного жилья расселили 1,7 млн человек.

«В предстоящие шесть лет важно не снижать такую динамику», — подчеркнул Путин. Он отметил, что власти будут «наращивать темпы модернизации коммунальной инфраструктуры, до 2030 года на эти цели будет направлено 3,5 трлн руб., включая частные компании».

В 2023 году компания «Фонд развития территорий» в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья перечислила в регионы 15,8 млрд руб. Всего с начала года фонд одобрил перечисление более 72,4 млрд, а за все время существования нацпроекта «Жилье и городская среда», то есть с 2019 года, — 414,8 млрд.

В частности, по итогам 11 месяцев 2022 года аварийное жилье покинули более 152 тыс. россиян, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.