 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Послание Путина Федеральному собранию ,  
0 

Путин поручил запустить новую программу расселения аварийного жилья

Путин: правительству следует запустить программу расселения аварийного жилья
Сюжет
Послание Путина Федеральному собранию
Фото: Артем Ленц / ТАСС
Фото: Артем Ленц / ТАСС

Президент Владимир Путин поручил разработать новую программу расселения из аварийного жилья. По его словам, российские регионы существенно нарастили темп расселения аварийного жилья, за последние 16 лет в новые квартиры переехали более миллиона человек.

«Прошу правительство подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья», — сказал Путин в послании Федеральному собранию. Президент отметил, что с 2008 года из аварийного жилья расселили 1,7 млн человек.

«В предстоящие шесть лет важно не снижать такую динамику», — подчеркнул Путин. Он отметил, что власти будут «наращивать темпы модернизации коммунальной инфраструктуры, до 2030 года на эти цели будет направлено 3,5 трлн руб., включая частные компании».

Пушилин пообещал жителям Авдеевки компенсации за жилье
Общество
Авдеевка

В 2023 году компания «Фонд развития территорий» в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья перечислила в регионы 15,8 млрд руб. Всего с начала года фонд одобрил перечисление более 72,4 млрд, а за все время существования нацпроекта «Жилье и городская среда», то есть с 2019 года, — 414,8 млрд.

В частности, по итогам 11 месяцев 2022 года аварийное жилье покинули более 152 тыс. россиян, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Премьер-министр Италии Мелони рассказала о своих тайных мечтах

Пашинян объяснил решение о заморозке участия в ОДКБ

Дуров пообещал владельцам Telegram-каналов 50% от стоимости рекламы

Приднестровье обратилось к России за помощью. Подробности

В Мексике началось извержение вулкана. Видео

В Подмосковье электричка сошла с рельсов. Видео

Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к риску «более масштабной войны»

ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

В России анонсировали продажи электрического кроссовера. Цена в Китае – 1,1 млн руб.

Samsung показал надеваемый на запястье смартфон. Видео

Считаем дивиденды «Сбера». Сколько банк заплатит за 2023 год?

Биржевая цена какао-бобов зашкаливает. Что случилось?

МВД попросило заочно арестовать блогера-миллионника. В чем его обвиняют?
Теги
Персоны
Владимир Путин аварийное жилье россияне нацпроекты
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин пообещал газификацию Камчатки и других регионов с помощью СПГ
Экономика
Путин объявил о запуске нацпроекта «Экономика данных»
Политика
Путин объявил о новых страховых гарантиях на инвестиции граждан
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 99,45 (-0,47) Инвестиции, 28 фев, 16:27 Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 91,87 (-0,17) Инвестиции, 28 фев, 16:27
Вылетевший из Петербурга самолет вернулся из-за сбоя в системе навигации Общество, 15:22
Далеко уехали: на выставке «Россия» обсудили развитие транспортной сферы Отрасли, 15:21
Все под рукой: где искать квартиры с развитой инфраструктурой РБК и ПИК, 15:18
Киностудия Горького снимет продолжение «Приключений Петрова и Васечкина» Life, 15:09
Цветы, чудеса и яркое пламя: культурная афиша марта Стиль, 15:05
Путин предложил ввести в стране финансовый план на шесть лет Экономика, 15:03
⁠Путин назвал, кому в будущем можно «доверить Россию» Политика, 15:02
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
К бывшим возвращаются: как использовать потенциал «бумерангов» на 100% Pro, 15:01
«Роскосмос» сообщил о выводе на целевые орбиты группы малых спутников Технологии и медиа, 14:59
В Москве задержали главного редактора «Новой газеты» Политика, 14:56
Погба дисквалифицировали на четыре года за допинг Спорт, 14:56
Что учесть при поиске жилья для арендного бизнеса в 2024 году: инструкция Pro, 14:43
В России стартовали продажи Hyundai Custo. Цены Авто, 14:39
Путин предложил повысить зарплаты специалистам в лесном хозяйстве Экономика, 14:37