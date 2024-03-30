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В Баварии раскритиковали легализацию марихуаны в преддверии Октоберфеста

Власти Мюнхена раскритиковали легализацию марихуаны в преддверии Октоберфеста
Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press
Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press

Вступление в силу закона о легализации употребления марихуаны в Германии несет риски для международного фестиваля Октоберфест, который ежегодно проходит в Мюнхене. Об этом заявил обер-бургомистр города Доминик Краузе, передает Bild.

По словам Краузе, Октоберфест уже сейчас является «крупнейшей в мире открытой наркосредой», хотя на нем принято в основном пить пиво.

Бундестаг одобрил частичную легализацию марихуаны
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Директор Октоберфеста Клеменс Баумгертнер также сказал газете, что у организаторов «плохое предчувствие», хотя они намерены «внимательно изучить закон».

Закон, предусматривающий частичную легализацию каннабиса, вступит в силу в Германии 1 апреля. Гражданам Германии старше 18 лет в соответствии с ним будет разрешено иметь при себе, в том числе в общественных местах, до 25 г конопли для личного потребления.

При этом употреблять каннабис в общественных местах будет запрещено. В первую очередь это касается школ, детских садов и спортивных площадок, а также пространств в радиусе 100 м от них.

Власти Германии связали легализацию каннабиса с борьбой против черного рынка.

Октоберфест традиционно проводится на лугу Терезиенвизе — огромном пустыре в центре Мюнхена. На карте, которую показал Bild, видно, что большая его часть не попадает в зону, где курить марихуану запрещено.

В 2024 году Октоберфест пройдет с 21 сентября по 6 октября.

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Теги
Октоберфест Германия Бавария Мюнхен наркотики марихуана пиво
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