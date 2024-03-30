В Баварии раскритиковали легализацию марихуаны в преддверии Октоберфеста

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press

Вступление в силу закона о легализации употребления марихуаны в Германии несет риски для международного фестиваля Октоберфест, который ежегодно проходит в Мюнхене. Об этом заявил обер-бургомистр города Доминик Краузе, передает Bild.

По словам Краузе, Октоберфест уже сейчас является «крупнейшей в мире открытой наркосредой», хотя на нем принято в основном пить пиво.

Директор Октоберфеста Клеменс Баумгертнер также сказал газете, что у организаторов «плохое предчувствие», хотя они намерены «внимательно изучить закон».

Закон, предусматривающий частичную легализацию каннабиса, вступит в силу в Германии 1 апреля. Гражданам Германии старше 18 лет в соответствии с ним будет разрешено иметь при себе, в том числе в общественных местах, до 25 г конопли для личного потребления. При этом употреблять каннабис в общественных местах будет запрещено. В первую очередь это касается школ, детских садов и спортивных площадок, а также пространств в радиусе 100 м от них. Власти Германии связали легализацию каннабиса с борьбой против черного рынка.

Октоберфест традиционно проводится на лугу Терезиенвизе — огромном пустыре в центре Мюнхена. На карте, которую показал Bild, видно, что большая его часть не попадает в зону, где курить марихуану запрещено.

В 2024 году Октоберфест пройдет с 21 сентября по 6 октября.

В России хранение и выращивание каннабиса запрещены. За это предусмотрены административная (ст. 6.8 КоАП) и уголовная (ст. 228 УК) ответственность в зависимости от целей и объемов хранения запрещенных веществ.